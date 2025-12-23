Qué hacer si te roban o perdés los documentos en Chile: la explicación del cónsul

La pérdida o sustracción de documentos de identidad constituye uno de los incidentes más frecuentes que afectan a turistas argentinos en Chile, situación que se ha visto agravada por reportes crecientes de inseguridad en diversas regiones del país trasandino. Particularmente, ciudadanos de la provincia de San Juan, que visitan frecuentemente regiones chilenas limítrofes, se han visto expuestos a estas circunstancias.

El Consulado General de Argentina en Valparaíso, con jurisdicción en las regiones de Valparaíso y Coquimbo -destinos comunes para sanjuaninos-, ha establecido un protocolo específico para estos casos. El Cónsul General, Sebastián David Molteni, explicó a DIARIO HUARPE el procedimiento con claridad:

"En caso de robo o pérdida de documentación argentina, lo que hay que hacer es efectuar la denuncia, sea ante Carabineros de Chile o PDI, Policía de Investigación de Chile, para dar cuenta del robo sufrido o la pérdida de los documentos y seguidamente tomar contacto con el Consulado Argentino de la jurisdicción que corresponda donde uno se encuentre."

Sebastián David Molteni, cónsul general. FOTO: Gentileza

Este procedimiento de dos pasos secuenciales y obligatorios es fundamental para resolver la situación de manera eficiente.

Protocolo de actuación ante robo o pérdida

1. Denuncia Policial Inmediata

La denuncia ante autoridades chilenas es el primer paso ineludible. Sin este documento, el consulado no puede proceder con la emisión de documentos de viaje alternativos.

Opciones para denunciar: Puede realizarse en cualquier comisaría de Carabineros de Chile o, preferentemente, en las oficinas del Departamento de Extranjería de la Policía de Investigaciones (PDI). También existe la Comisaría Virtual para obtener una constancia de pérdida en línea.

Documento resultante: El ciudadano recibe un comprobante de denuncia original que debe conservar y presentar posteriormente en el consulado.

2. Contacto con el Consulado Argentino correspondiente

Como indica el Cónsul Molteni, tras la denuncia policial se debe contactar al Consulado Argentino de la jurisdicción donde ocurrió el incidente. Para las regiones de Valparaíso y Coquimbo, la autoridad competente es el Consulado en Valparaíso.

El Cónsul especifica:

"En este caso, si es algo que sucede en la región de Valparaíso o la región de Coquimbo, con el consulado argentino en Valparaíso."

Procedimiento: Se requiere solicitar turno previo (generalmente vía correo electrónico) para la atención presencial.

Asistencia provista: El consulado emite un "Pasaporte Provisorio Serie A", válido por 60 días exclusivamente para retornar a Argentina.

Atención de emergencias: Cada consulado cuenta con un celular de guardia, pero el Cónsul Molteni aclara que este es para casos muy específicos:

Contexto de seguridad y recomendaciones específicas

El incremento de casos que afectan a turistas, incluidos sanjuaninos, ha llevado a las autoridades consulares a reforzar sus recomendaciones

Entre las recomendaciones más relevantes para el contexto actual se encuentran:

Seguridad vehicular: "Si se pincha un neumático de tu auto, NO TE DETENGAS NI ACEPTES AYUDA DE TERCEROS que pudieran ofrecerse para ayudarte a cambiar el mismo, ya que éste es el método mayormente utilizado para robar pertenencias que se encuentren dentro del vehículo." Protección de pertenencias: "Evitá el uso de celulares en la vía pública, ante el riesgo de que te sea arrebatado." Documentación: "Llevá por separado los datos de las tarjetas de crédito. Resguardá los documentos de viaje." Alojamiento: "Nunca dejes objetos de valor en tu lugar de alojamiento."

Requisitos y costos para el Pasaporte Provisorio

Para la emisión del documento de viaje provisional, se debe presentar en el consulado:

Comprobante original de la denuncia policial chilena. Tarjeta Migratoria (o su duplicado tramitado en PDI si también se perdió). Otro documento que acredite nacionalidad argentina (fotocopia del DNI, licencia de conducir, pasaporte vencido). Comprobante de pasaje de regreso a Argentina (compra efectiva, no reserva). Fotografía color 4x4 cm, fondo blanco. Pago del arancel de 30 dólares estadounidenses (equivalente en pesos chilenos).

Información de contacto esencial

Consulado General en Valparaíso

Cónsul General: Sebastián David Molteni

Dirección: Blanco 625, 5º piso Of.53, Edificio Los Héroes, Valparaíso

Teléfono: +56 32 2213691 / +56 32 2217419

Correo electrónico: cvalp@cancilleria.gob.ar

Celular de guardia (SOLO emergencias graves): +56 9 9323 8104

Horario para trámites: Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 hs (con turno previo)

