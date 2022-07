Qué opinan los políticos sanjuaninos de la asunción de Massa como "superministro"

Durante la tarde del jueves, los rumores que comenzaron a circular en la noche del miércoles, finalmente se convirtieron en un hecho real. La hasta hace unas horas ministra de Economía, Silvina Batakis, presentó su renuncia y el expresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, será nombrado por el presidente Alberto Fernández como nuevo titular a cargo no sólo de la economía del país, sino también de los ministerios de Producción y Agricultura, Ganadería y Pesca, en una unificación de los tres y quedando con el cargo de superministro.

La noticia comenzó a circular y con ello las repercusiones entre los diferentes escenarios políticos de la provincia, que se mostraron preocupados por los cambios abruptos, pero, algunos de ellos, con las esperanzas de que, por el bien del país, se logre encontrar el rumbo para salir de la crisis económica.

"Yo creo que Massa peca de voluntarismo, como hizo Cavallo en su momento. Cree que por ser él y tomar las riendas de la economía, va a resolver el desastre que hizo este Gobierno en materia económica", dijo el líder del GEN, Marcelo Arancibia, a DIARIO HUARPE. El político considera que el Frente Todos ha resuelto que Alberto Fernández pase a ser Jefe de Estado, es decir, "un rol simbólico y el Gobierno lo va a ejercer Sergio Massa a través de este ministerio".

Por otra parte, Arancibia destacó que el nuevo ministro debe responder cuál será su plan económico. "Para mí no tiene mucho margen más que hacer un ajuste de shock. La pregunta importante es si Cristina va a dejar que se tomen las medidas necesarias", opinó.

"Sergio Massa no tiene tiempo para políticas de gradualismo, si lo hace va a acelerar la inflación y entramos en las puertas de una hiperinflación con consecuencias institucionales, económicas y sociales muy graves para la Argentina", cerró.

Por su parte, el diputado provincial y presidente del PRO, Enzo Cornejo, dijo a este medio que "me preocupa el escenario del país, no me interesan los nombres. Necesitamos saber qué tiene pensado hacer el Gobierno". El representante de la oposición indicó que desde el principio del mandato el Gobierno viene solicitando que se trabaje en un plan económico y se termine con la improvisación. "Hoy en día se van 100 personas del país, más de la mitad son jóvenes y este éxodo se debe a la inestabilidad y la falta de un horizonte claro", explicó.

"Hace 14 años, también asumía Cavallo, que tenía el mismo plan y la misma receta, pero nos están distrayendo con este circo mediático. Es un ciclo agotado", insistió.

Cornejo consideró que el actual Gobierno es un proyecto terminado y que por el bien del país debe dedicarse a terminar su mandato, porque es lo que corresponde democráticamente y es lo mejor para los argentinos. "Queremos tener paz y tranquilidad", dijo.

La mirada opositora del presidente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MTS), Cristian Jurado, indicó que el hecho de que vuelva a surgir un superministro como en el año 2001, que aglutine tres ministerios, significa que hay una crisis política importante en el Gobierno. "Es evidente que Silvina Batakis no resolvió nada, no logró convencer a ningún sector político financiero político", manifestó.

El mayor inconveniente para el país es el FMI, especificó. "Hay un sector que pide ajustes y la propia crisis interna es el límite que tienen para cumplir los acuerdos con el Fondo, y Batakis no daba esa garantía. Por eso se tuvo que elegir a un jefe que logra tener consenso en el sector empresarial para aplicar las fuertes medidas que, consideramos, se viene", dijo Jurado.

Pese a las diferencias políticas, el representante de la izquierda destacó que Massa, si logra tener el consenso dentro del Frente para Todos es el más indicado para los objetivos que tienen.