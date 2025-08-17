Violentos disturbios se produjeron este sábado 16 de agosto de 2025 en la cancha de Peñarol durante el partido frente a Unión de Villa Krause, por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol. La situación quedó registrada en videos tomados por los propios espectadores presentes en el estadio.

En las imágenes se observa a la hinchada de Peñarol corriendo de manera desordenada, mientras efectivos policiales intentaban dispersarlos. Otro de los registros muestra a más de 10 personas de la parcialidad bohemia empujando y agrediendo a los uniformados, que respondieron tratando de desalojarlos del sector de la cancha.

El episodio ocurrió en medio de una jornada deportiva que, hasta ese momento, se desarrollaba con normalidad. El operativo policial actuó para contener la situación y restablecer el orden en las inmediaciones del campo de juego.

En lo deportivo, Unión de Villa Krause sorprendió al imponerse por 3 a 2 sobre Peñarol en condición de visitante. El Azul golpeó primero con goles de Agustín Ochoa y Ramiro Sisterna en el primer tiempo. En la segunda mitad, Enzo Arce descontó para el Bohemio, pero nuevamente Ochoa amplió la ventaja. Sobre el final, Arce marcó el segundo para el local, aunque no alcanzó.

Con este triunfo, el conjunto de Villa Krause se consolidó en la cima del torneo junto a Trinidad y, además, le quitó el invicto en su estadio a Peñarol, que no había perdido en lo que iba del año.