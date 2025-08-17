El Frente Patria Grande cerró este sábado sus listas de candidatos para las elecciones legislativas del 26 de octubre, tras alcanzar un acuerdo entre los principales referentes del peronismo. Itai Hagman, diputado del Frente Patria Grande, encabezará la nómina de diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), mientras que Jorge Taiana, exministro de Defensa, ocupará el primer lugar en la provincia de Buenos Aires.

El entendimiento contó con el aval de la expresidenta Cristina Kirchner, el gobernador Axel Kicillof, Sergio Massa y Juan Grabois, luego de semanas de negociaciones que estuvieron cerca de la ruptura. En CABA, la lista se completará con Juan Manuel Olmos, ex vicejefe de Gabinete de Alberto Fernández, mientras que en el distrito bonaerense se espera la confirmación de otros nombres en las próximas horas.

La unidad del espacio se logró tras superar tensiones internas, especialmente por las aspiraciones de Grabois, quien buscaba encabezar ambas listas. Finalmente, el dirigente social aceptó la inclusión de Hagman en CABA y Taiana en Provincia, este último propuesto por Kicillof pero con cercanía a Cristina Kirchner.

En la boleta bonaerense también figuran referentes de distintos sectores: Jimena López (Frente Renovador), Vanesa Siley (La Cámpora), Hugo Moyano (hijo) y Nicolás Trotta, entre otros. Por su parte, en CABA, Mariano Recalde (La Cámpora) se postulará para renovar su banca en el Senado.

El acuerdo permitió evitar una fractura en el peronismo ante un escenario electoral marcado por el avance de La Libertad Avanza, que ya presentó sus candidatos en CABA con Patricia Bullrich y Alejandro Fargosi. La firma oficial de las listas se realizará este domingo en la sede del PJ bonaerense.