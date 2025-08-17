Las ventas por el Día del Niño en San Juan registraron un incremento del 8% interanual, de acuerdo con el informe difundido por la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan (Ccssj). Con este resultado, el sector logró revertir la tendencia negativa de los dos últimos años, aunque el gasto promedio fue menor al esperado.

El ticket promedio de compra se ubicó en $38.000, lo que representa una caída del 10% en comparación con 2024, a pesar de las promociones y estrategias implementadas para incentivar el consumo.

Los productos más buscados fueron los juguetes de origen nacional, la línea bebés y los rodados, que marcaron un buen nivel de ventas. En cambio, los rubros de calzado e indumentaria mostraron un retroceso, mientras que se destacó el crecimiento en la demanda de artículos de electrónica e importados.

En cuanto a los medios de pago, la tarjeta de crédito en planes de 3, 6 y 12 cuotas volvió a ser la más utilizada por los consumidores, consolidando una tendencia que se mantiene desde el año pasado.

La Ccssj señaló que el feriado del viernes 15 de agosto, día no laborable, tuvo un impacto negativo en la facturación de la semana, especialmente en los centros comerciales.

El presidente de la entidad, Hermes Rodríguez, explicó que los sanjuaninos realizaron compras con un ticket promedio más bajo que en 2024 y que, pese a los esfuerzos con promociones y estrategias de venta, no se alcanzaron los niveles de otros años.

Desde la filial Rawson, el presidente Hipólito Orozco indicó que los comerciantes de la zona no lograron superar las expectativas y que se observó un menor movimiento de clientes en la comuna. Por su parte, Pablo Rodríguez, presidente de la filial Zonda, destacó que las ventas se mantuvieron estables en comparación a años anteriores y que los consumidores se inclinaron en gran medida por juegos didácticos de madera y artículos de indumentaria.

En el balance general, la Ccssj sostuvo que, salvo la incidencia del feriado, la semana de ventas por el Día del Niño dejó un resultado positivo para los comerciantes de San Juan, significando un alivio tras dos años consecutivos de caídas en el sector.