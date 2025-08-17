El microcentro de la capital sanjuanina se convirtió este sábado en un espacio de encuentro y celebración multitudinaria con motivo del Día del Niño. Cientos de familias participaron de una jornada repleta de color y juegos organizada por Grupo Huarpe, la Municipalidad de Capital y la Cámara de Comerciantes Unidos, que combinó diversión infantil con el impulso al comercio local.

Entre sorteos, actividades y música, los verdaderos protagonistas fueron los más pequeños, quienes no solo disfrutaron de la fiesta sino que también dejaron un mensaje especial para todos los niños sanjuaninos en la antesala de su día.

“Que sean felices, que disfruten de los regalos”, fueron palabras sencillas pero cargadas de entusiasmo, motivación y alegría, que reflejaron el espíritu de la jornada.

El evento transformó la Peatonal de San Juan en un gran escenario lúdico, donde la sonrisa de cada niño se convirtió en la mejor celebración.

