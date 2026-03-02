Qué significa Gia, el nombre de la hija de Paulo Dybala y Oriana Sabatini

La espera terminó para Oriana Sabatini y Paulo Dybala, quienes se convirtieron en padres primerizos este lunes 2 de marzo en Roma. La niña, llamada Gia, nació a las 8.57 en el Hospital Gemelli, adelantándose a la fecha que la familia tenía prevista para mediados de mes. Debido a los compromisos profesionales del futbolista en el club de la capital italiana, la pareja optó por realizar el parto en Europa, donde fueron acompañados por sus familiares cercanos.

La noticia del nacimiento fue difundida inicialmente por el medio Corriere dello Sport y confirmada posteriormente por la periodista Pilar Smith. El nombre elegido, Gia, es de origen italiano y se traduce popularmente como "Dios es misericordioso" o "don misericordioso de Dios", siendo además un diminutivo de Gianna o Giovanna que se asocia con conceptos como la belleza, la gracia y la fuerza.

Sobre la elección de este nombre, la actriz compartió los motivos personales detrás de la decisión: "Es un nombre que me gusta desde los 15 años, básicamente. Y dije 'si el día de mañana tengo una hija, me gustaría que se llame de esta manera'. Después no es que me olvide, pero lo tenía en el fondo del tintero. Cuando me dijeron que era una nena fue como: obvio, no le puedo poner otro nombre".

Respecto a cómo se definió el nombre con Dybala, Sabatini fue contundente: "Yo le avisé cómo se iba a llamar, no se lo pregunté. Los amamos a los hombres y todo, pero la que está poniendo el cuerpo soy yo". Actualmente, la familia Sabatini Dybala aguarda el momento de compartir la primera imagen oficial de la recién nacida.