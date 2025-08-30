Cultura y Espectáculos > Recomendados
Las mejores series y películas para ver en Netflix el fin de semana
POR REDACCIÓN
Hace 2 horas
Con la llegada del fin de semana, muchas personas eligen dedicar tiempo a entretenerse desde casa. Para quienes planean disfrutar de una buena película o serie, Netflix ya tiene listo el listado con las producciones más vistas en Argentina para el sábado 30 y domingo 31 de agosto.
Las cinco películas destacadas para este finde
- “El club del crimen de los jueves” (2025) mezcla misterio y comedia con la historia de cuatro jubilados que resuelven asesinatos sin resolver por diversión, hasta que se topan con un caso real. Esta película dura dos horas.
- “El hombre del norte” (2022) es un film de acción y suspenso que narra la venganza de Amleth, un príncipe vikingo que, tras la brutal muerte de su padre y el secuestro de su madre, emprende una misión para rescatarlas. Su duración es de 2 horas y 17 minutos.
- En el drama familiar “Un hombre abandonado” (2025), un hombre que cumplió condena por un crimen cometido por su hermano intenta sanar viejas heridas al reencontrarse con su familia y conocer a su sobrina. La película dura 1 hora y 31 minutos.
- “Caerás” (2025) combina suspenso y romance al contar la historia de Lilli, quien sospecha del prometido de su hermana, pero se distrae cuando aparece un desconocido que despierta su deseo. La duración es de 1 hora y 45 minutos.
- La animación “Las guerreras K-pop” (2025) sigue a tres ídolas del K-pop que, además de cantar y bailar, son cazadoras de demonios. Enfrentan a una banda rival poseída por fuerzas oscuras que amenaza a sus fans, en una aventura llena de música y humor. Dura 1 hora y 35 minutos.
Series recomendadas
- “En el barro” (2025) es un drama que relata la unión de cinco reclusas tras un accidente mortal, enfrentando la corrupción y las luchas territoriales dentro de una prisión. La serie cuenta con ocho episodios.
- “Mi vida con los chicos Walter” (2023) narra la historia de una adolescente que, tras una tragedia, se muda con la familia de su tutor y aprende sobre el amor y la amistad. Tiene dos temporadas.
- “Rehén” (2025) es un suspenso político donde el secuestro del marido de la primera ministra británica y las amenazas a la presidenta francesa las enfrentan a decisiones difíciles. Se compone de cinco episodios.
- “Los ríos del destino” (2025) sigue la búsqueda de una adolescente secuestrada por una red de tráfico sexual, en una historia que une a una madre y un pirata. Cuenta con cuatro episodios.
- Finalmente, “Bon appétit, majestad” (2025) es una comedia sobre una chef talentosa que viaja en el tiempo y conquista a un rey tiránico con su cocina moderna, enfrentando desafíos reales. La serie tiene 12 episodios.
