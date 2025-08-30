Con la llegada del fin de semana, muchas personas eligen dedicar tiempo a entretenerse desde casa. Para quienes planean disfrutar de una buena película o serie, Netflix ya tiene listo el listado con las producciones más vistas en Argentina para el sábado 30 y domingo 31 de agosto.

Las cinco películas destacadas para este finde

“El club del crimen de los jueves” (2025) mezcla misterio y comedia con la historia de cuatro jubilados que resuelven asesinatos sin resolver por diversión, hasta que se topan con un caso real. Esta película dura dos horas.

“El hombre del norte” (2022) es un film de acción y suspenso que narra la venganza de Amleth, un príncipe vikingo que, tras la brutal muerte de su padre y el secuestro de su madre, emprende una misión para rescatarlas. Su duración es de 2 horas y 17 minutos.

En el drama familiar “Un hombre abandonado” (2025), un hombre que cumplió condena por un crimen cometido por su hermano intenta sanar viejas heridas al reencontrarse con su familia y conocer a su sobrina. La película dura 1 hora y 31 minutos.

“Caerás” (2025) combina suspenso y romance al contar la historia de Lilli, quien sospecha del prometido de su hermana, pero se distrae cuando aparece un desconocido que despierta su deseo. La duración es de 1 hora y 45 minutos.

La animación “Las guerreras K-pop” (2025) sigue a tres ídolas del K-pop que, además de cantar y bailar, son cazadoras de demonios. Enfrentan a una banda rival poseída por fuerzas oscuras que amenaza a sus fans, en una aventura llena de música y humor. Dura 1 hora y 35 minutos.

Series recomendadas