Qué ves cuando me ves

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Una serie documental sobre el paso de Maradona como DT en el ascenso mexicano por Netflix, la nueva temporada del drama histórico británico “Poldark” por Film&Arts, el final de la segunda entrega del reality “Desafío sobre fuego Latinoamérica” por History y la cuarta temporada de la serie distópica “The Man in the High Castle” por Amazon Prime Video son las novedades de las diferentes pantallas.







==============================







Una docuserie dará cuenta del paso de Maradona por el ascenso mexicano







“Maradona en Sinaloa”, miniserie documental que registró el paso de Diego Armando Maradona como director técnico de los Dorados de la segunda división mexicana, equipo oriundo de Sinaloa en el peligroso estado de Culiacán, estará a disposición en Netflix el miércoles que viene.



En el corazón del territorio del poderoso cártel de Sinaloa, que supo liderar el “Chapo” Guzmán, Maradona tomó al equipo en septiembre de 2018 y de los últimos puestos lo condujo a la final por el ascenso a la Primera División.







==============================







La cuarta temporada de “Poldark” llega a Film&Arts







La tercera temporada de “Poldark”, serie histórica de drama y romance basada en las novelas de Winston Graham, estrenará el miércoles próximo a las 22 en la señal Film&Arts.



La trama sigue a Ross Poldark (Aidan Turner), el hijo de un empresario que regresa de la guerra revolucionaria en Norteamérica a su Cornwall natal, en Inglaterra, para intentar reconstruir su vida y el negocio familiar.







==============================







“Desafío sobre fuego Latinoamérica” 2 llega a su fin







La segunda temporada de “Desafío sobre fuego Latinoamérica”, reality que premia al mejor forjador de cuchillos y armas blancas de la región, llegará a su final el jueves que viene a las 21, a través de History.



Con un jurado de lujo al que se incorpora Doug Marcaida -experto en la materia que forma parte de la versión original estadounidense del programa-, la gran final de la segunda temporada tiene a Daniel (Brasil), Elías (Colombia), Miguel Ángel (España) y Nicolás (México) compitiendo por el gran premio de 10.000 dólares.







==============================







Última temporada de la serie distópica “The Man in the High Castle”







La cuarta y última temporada de “The Man in the High Castle”, serie distópica basada en la novela homónima de Philip K. Dick que parte de la ucronía que imagina que las potencias del Eje ganaron la Segunda Guerra Mundial y se dividieron el territorio de Estados Unidos, estará disponible el viernes próximo en el catálogo de la plataforma de streaming Amazon Prime Video.



En la temporada final, la guerra y la revolución impulsados por la Resistencia pondrán en jaque a las fuerzas del nazismo y el imperialismo.