El presidente Javier Milei designó este miércoles a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia de la Nación, tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona al cargo, en una modificación de gabinete que se formalizará en el Boletín Oficial y busca dar continuidad a la agenda del área.

Mahiques, de 45 años, es abogado y se desempeñaba como fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde octubre de 2019 (a cargo de la Fiscalía General porteña), cargo desde el cual supervisó investigaciones importantes y lideró al Ministerio Público Fiscal local.

De familia vinculada al ámbito judicial (su padre, Carlos “Coco” Mahiques, es juez de la Cámara Federal de Casación Penal), Juan Bautista Mahiques combina su trayectoria judicial con experiencia institucional: fue representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri y fue parte de equipos de gestión en el área de justicia en gobiernos anteriores.

Además, desde 2022 ocupa la presidencia de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), una organización que agrupa a fiscales de distintos países y promueve estándares en cooperación judicial y lucha contra la corrupción, lo que destaca su proyección internacional.

El cambio en la conducción del Ministerio de Justicia ocurre en un contexto de impulso oficial a reformas judiciales y penales, así como desafíos pendientes en la selección de jueces y la gestión de pliegos en el Senado, áreas en las que Mahiques deberá articular con el Poder Legislativo y otros poderes del Estado.

En su primer mensaje tras la designación, Mahiques agradeció “la confianza para asumir esta responsabilidad” y enfatizó que “sin justicia no hay futuro posible”, subrayando la necesidad de sistemas jurídicos con reglas claras, estabilidad e independencia para reforzar la confianza pública.

Su llegada al gabinete también fue leída en ámbitos políticos como un guiño a posiciones técnicas dentro del área y una apuesta por un perfil sólido en gestión judicial y institucional, frente a los cambios profundos que el Gobierno nacional pretende impulsar en la materia.