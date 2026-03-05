Antorcha Voley Club tendrá su primera participación en la Interliga de Voley, donde habrá dos campeonatos (apertura y clausura) a lo largo del año. Además, formará parte de otros torneos nacionales representando a San Juan en Córdoba, San Luis y Tucumán.

Equipo de fútbol universitario que ascendió a primera división.

Este novel equipo de vóley local cuenta con orígenes muy modestos, pero alimentados con un espíritu deportivo muy fuerte. El equipo se armó nutriéndose de jugadores que pertenecían al Club Banco Hispano en 2023. Posteriormente, armaron un equipo de fútbol universitario y participaron en la primera competencia de fútbol universitario, resultando campeones de la Copa Don Bosco, un certamen importante dentro del fútbol universitario en 2024.

Al poco tiempo, se incorporó el fútbol femenino a los torneos universitarios. Y así fue creciendo en integrantes, donde el club va formando sus comisiones internas. Y en 2026 se presenta la chance de armar el equipo de vóley profesional.

Equipo de fútbol femenino subcampeón de la liga universitaria.

Desde este lugar, entonces, los jugadores y co-fundadores del equipo de Antorcha Voley, Catriel Segura, Ignacio Olmos, Juan Tello y Agustín Segura, iniciaron una campaña institucional para conseguir sponsors y patrocinios con el fin de meterse de lleno a las competencias en esta disciplina con fechas importantes a lo largo de la temporada anual.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Juan Tello explicó las razones de esta iniciativa de reunir fondos suficientes para las necesidades materiales y logísticas del equipo de vóley.

“Apostamos a competir en la Interliga, que es una liga paralela a la Liga de San Juan Voley, y apostamos también a los torneos nacionales, porque ya tenemos invitaciones para jugar en Córdoba, Tucumán y San Luis”. Además, agregó que “pronto estaremos a mitad de año, incorporando el vóley femenino también”.

Antorcha necesita estar preparado para jugar entre 50 a 70 partidos para este año, que comprende juegos a nivel departamental, provincial y nacional.

Esquema con el diseño de marcas para la indumentaria de los equipos.

“Necesitamos solventar gastos de indumentaria, pelotas de entrenamiento y traslados. Con todo, necesitaremos $700.000 en total para estar tranquilos y dedicarnos a entrenar. Por eso, no le cerramos la puerta a nadie. El que quiera colaborar e invertir en deporte será bienvenido. Sabemos que está muy difícil la situación para mucha gente. Pero estamos abiertos a conversar con negocios, empresas y colaboradores. La idea es poder establecernos como equipo profesional dentro del vóley sanjuanino”, mencionó Tello.

El equipo de vóley está conformado por 18 atletas. Mientras que el de fútbol está conformado por 30 jugadores y 16 jugadoras.

“Ya tenemos incluso proyectos para armar un equipo de futsal y está eso avanzado”, comentó el jugador.

En menos de tres años, Antorcha logró resultados significativos. En fútbol, por ejemplo, llegó a ser subcampeón en el Torneo Universitario Fútbol Femenino en tres ediciones. El equipo masculino logró el ascenso a primera división. En vóley, buscan ahora competir fuerte para la Interliga y proyectarse fuera de la provincia en los torneos nacionales.

Además, el equipo cuenta con deportistas destacados como José Antonio Graffigna y Juan Horacio Bucciarelli, ambos subcampeones mundiales sub 19 y también, tienen a Gustavo Molina, un multicampeón en UPCN Vóley.

Para consultas con los integrantes del club que quieran dar colaboración pueden contactarse al número 264508417.