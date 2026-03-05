El conductor y periodista Jorge Rial lanzó duras críticas al Gobierno nacional tras la conferencia de prensa ofrecida este miércoles por Nahuel Gallo, el agente de la Gendarmería Nacional Argentina recientemente liberado luego de 448 días detenido en Venezuela. Rial consideró que lo que se presentó ante los medios no fue una verdadera rueda de prensa sino un “monólogo” en el que Gallo fue exhibido “como si fuese un objeto” para la escena política.

Desde su programa en C5N, el periodista aseguró que la gestión del Ejecutivo fue “subirse a la liberación” del gendarme como parte del relato oficial y cuestionó la puesta en escena del acto público, apuntando tanto a la conducción del presidente Javier Milei como a sus ministros presentes en el evento.

Rial calificó la presentación como una “demostración” más que una conferencia de prensa real, y planteó que la figura de Gallo, quien relató parte de su experiencia tras su liberación y pidió que no se abandone a otros 24 extranjeros detenidos en Venezuela, fue utilizada más como un recurso mediático que como un interlocutor con voz propia.

Las críticas se suman al debate político en torno a la gestión del caso Gallo, que ha generado tensiones tanto en la agenda mediática como en la escena política nacional, a la vez que el exgendarme continúa en proceso de reinserción tras su regreso al país.