Este miércoles, en el programa Te lo Tengo que Decir por Huarpe TV, Luciana Cuk, directora de Empleo y Formación, anunció que este viernes 6 de marzo se abrirán las inscripciones para alrededor de 100 nuevas capacitaciones en el marco del programa provincial Aprender, Trabajar y Producir.

“Tuvimos muchas llamadas de sanjuaninos que querían inscribirse y que no pudieron hacerlo, así que ahora nuevamente vamos a lanzar alrededor de 100 capacitaciones a lo largo y ancho de nuestra provincia”, señaló.

En esta nueva etapa, el programa contará con un cupo estimado de hasta 3.000 personas. Los cursos se distribuirán en todas las localidades de San Juan, con el objetivo de llegar a cada rincón de la provincia.

Cuk pidió responsabilidad al momento de inscribirse: “Le pedimos al sanjuanino que cuando se inscriba, realmente lo haga en capacitaciones que quiera finalizar, porque si no le quita la posibilidad a otro”. La alta demanda, aseguró, se repite en cada departamento. “Donde vamos nos están solicitando capacitaciones”, afirmó.

Oficios y formación para generar oportunidades

Entre las propuestas ya iniciadas se encuentran cursos de plomería y electricidad, que ahora también se replicarán en distintos puntos de la provincia.

La directora destacó que el programa no solo brinda formación, sino que además contempla la posibilidad de desarrollar proyectos y acceder a entrega de herramientas para los participantes.

“Las posibilidades que se vienen para San Juan son muy buenas, pero necesitan estar formados”, remarcó, y subrayó que el gobernador les pidió ampliar el alcance para que más sanjuaninos puedan capacitarse.

Inscripciones y acceso digital

Una de las novedades que se evalúa es vincular las inscripciones con la plataforma de Ciudadano Digital, especialmente para facilitar el acceso en zonas periféricas donde la conectividad es limitada.

“Sabemos que muchos en las zonas más alejadas se conectan por medio de Ciudadano Digital para hacer trámites. Es una herramienta que saben usar y que les resulta más práctica”, explicó Cuk.

La intención es que, a través de esa vía, los interesados puedan acceder a información diaria o mensual sobre las capacitaciones disponibles.

Dato

Las inscripciones se habilitarán este viernes 6 de marzo a través de este link y se espera que, al igual que en convocatorias anteriores, los cupos se completen rápidamente.