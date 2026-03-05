El presidente del Gobierno de Pedro Sánchez y su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva coincidieron este miércoles en expresar que desean que cese la guerra en Medio Oriente y que se inicien negociaciones internacionales cuanto antes, dentro del marco del derecho internacional y de la legalidad internacional.

La conversación se produjo en un contexto de fuerte tensión geopolítica global, tras los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y las amenazas de represalias diplomáticas y comerciales entre naciones afectadas por el conflicto. En un mensaje difundido a través de redes sociales, Sánchez afirmó que ambos líderes comparten el “deseo de que cese la guerra” y que “trabajarán juntos para ese futuro”, subrayando la importancia de la diplomacia frente a la violencia.

Los mandatarios también aprovecharon la instancia para anunciar una futura Cumbre Bilateral entre España y Brasil, que se celebrará el 17 de abril en Barcelona y que incluirá a dirigentes progresistas de diferentes países con el objetivo de coordinar respuestas comunes ante desafíos globales, tales como el autoritarismo, la erosión del multilateralismo y los efectos de la guerra sobre la seguridad internacional.

La conversación entre Sánchez y Lula coincidió con mensajes de apoyo internacional recibidos por el presidente español por parte de otros líderes, quienes expresaron solidaridad con su postura en favor de la paz y el diálogo. Esta posición se suma a llamados similares de otros países y organismos internacionales que abogan por una salida pacífica al conflicto en la región.

Ambos mandatarios llamaron a priorizar la resolución diplomática de las diferencias, destacando el rol de la cooperación multilateral y la negociación política por sobre la intensificación del conflicto armado, y coincidieron en que el cese de las hostilidades es fundamental para evitar mayores pérdidas humanas y un impacto regional más profundo.