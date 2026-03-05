En un operativo conjunto que involucró a la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (CIOPE) y a las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de la policía santafesina, llevado a cabo entre Rosario, Roldán e Ibarlucea (Santa Fe), se confirmó el secuestro de un arsenal de armas de alto poder ofensivo, dinero en efectivo que supera los 10 millones de pesos, y la detención de tres sospechosos vinculados al caso.

Los allanamientos respondieron a tareas de inteligencia criminal que identificaron material balístico y pistas sobre posibles “aguantaderos” de armas enterradas, parte de las cuales estaban ocultas bajo tierra en barriles plásticos en un terreno baldío, lo que obligó al uso de maquinaria pesada y detectores de metales para su extracción.

Entre el armamento incautado se encuentran fusiles de alto calibre (por ejemplo, calibres 5.56 y .223), pistolas de diferentes marcas y más de 800 cartuchos, elementos que no suelen aparecer en allanamientos habituales y que fueron considerados de “alto poder ofensivo” por las autoridades.

El primer allanamiento se realizó en barrio 7 de Septiembre, en Rosario, donde las fuerzas secuestraron más de 10 millones de pesos en efectivo, 550 dólares y varios celulares, que ahora serán peritados para avanzar en la investigación.

Los otros procedimientos tuvieron lugar en Ibarlucea y Roldán, donde las armas enterradas fueron ubicadas y sacadas a la superficie con la ayuda de retroexcavadoras. La modalidad de ocultar armamento bajo tierra en barriles, según señalaron los investigadores, ya había sido detectada en otras operaciones vinculadas a organizaciones criminales.

El fiscal a cargo, Patricio Saldutti, confirmó que los detenidos quedan ahora a disposición de la Justicia y que la investigación continuará para determinar el origen de las armas, dinero y otros elementos secuestrados, y explorar posibles vínculos con estructuras delictivas que operan en el Gran Rosario.

Las autoridades provinciales subrayaron que este tipo de operativos responden a políticas de seguridad sostenidas en inteligencia, con el fin de reducir la circulación de armamento de alto poder en la vía pública y desarticular redes logísticas que abastecen a organizaciones vinculadas a delitos graves.