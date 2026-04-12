Quién es la famosa que confesó haber tenido romances con Palermo y Luis Miguel

Yanina Zilli nació en Arequito y actualmente a sus 60 años integra el programa Gran Hermano Generación Dorada. Su infancia fue acomodada hasta que el quiebre económico familiar cambió su realidad.

Recordó sobre sus inicios que "tuve unas depresiones terribles… pasé de vivir bien a una situación compleja". Al buscar su camino artístico explicó que "a cualquier lado que iba, mi cuerpo siempre ocupaba un perfil prioritario, y yo justamente estaba buscando otra cosa en el ámbito de la actuación, pero llegó un momento en que me amigué y dejé que el destino, por consiguiente, transitara su camino".

Trabajó como stripper y reconoció que "paralelamente, en esa época trabajé haciendo striptease en diversos locales nocturnos. Es un trabajo del que estoy muy agradecida, ya que me permitió tener un buen manejo del escenario y, por sobre todo, perderle el miedo".

Durante su trayectoria denunció que "Cherutti quería casting sábana conmigo, me hizo una propuesta indecente". También criticó a Fabián Gianola señalando que "era un bocón, decía '' Me curtí a esta, a la otra”". En el plano sentimental se enamoró de Javier del Valle y aseguró que "es el hombre de mi vida. Con él se van a acabar las desilusiones en el amor".

Sin embargo la pareja se rompió pronto y reveló "me separé antes de saber que estaba embarazada". Detalló que "con Javier estamos pasando un momento de crisis. Nos separamos veinte días antes de la noticia". Sobre el apellido de su hija explicó que "a Ornella la tengo con mi apellido. Si Javier me demostraba que realmente quería a su hija, le hubiera puesto el suyo, pero como durante el embarazo no tuvo sentimientos ni hacia mí ni hacia mi hija, seguramente la nena se va a seguir llamando Zilli. Igual, Javier no es un chico, creo que en algún momento va a recapacitar".

Sobre Luis Miguel confesó que "tuve una noche de amor con él. Se notaba que no tenía calle, era muy para adentro, un amor de persona pero no era mi tipo". Respecto a Martín Palermo admitió que "soy una persona sincera, salvo cuándo puedo perjudicar a alguien. En ese momento, Martín estaba por separarse de su mujer -Jaqueline Dutra-, y me pareció que si lo contaba podía dañarlo. De hecho, me abrí de esa situación porque no me gusta ser la tercera en discordia ni sentir el peso que de que Martín se separara por mí. Pero bueno, como ahora no le hago daño a nadie y Palermo está en pareja -con Lorena Barrichi-, me pareció hipócrita seguir negándolo". Confirmó que "existe un romance entre nosotros que duró poquito, todo el verano del 99" y que la relación no perduró porque "es un hombre difícil de domar y yo también soy difícil".

Decidió abandonar el teatro de revista al sentir un cambio interno en su vocación. Admitió que "un día, sobre un escenario, me pregunté qué hacía ahí con las plumas, no estaba contenta. Sentía que el mostrar el cuerpo había tenido su etapa, que había disfrutado pero ya estaba. No podía dar vuelta eso porque seguía siendo una bomba".

Tras complicaciones graves de salud en el nacimiento de su segundo hijo se mudó a Mar del Plata. Al repasar su trayectoria mediática sostuvo que "en otros tiempos me divertí mucho y estaba todo bien". Finalmente aclaró su postura actual diciendo que "de lo único que estoy segura es de que, si hay escándalos, yo no seré una de las protagonistas.

En otros tiempos me divertí mucho y estaba todo bien, pero ahora quiero poner toda la energía en el escenario y fuera del teatro vivir en paz. No critico a las chicas que están buscando su lugar y lo hacen de manera mediática o a través de los escandaletes, pero yo ya pasé esa etapa. Antes éramos menos, ahora son muchas y pelean por un lugarcito en este mundillo, por eso no las puedo juzgar".