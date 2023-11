¿Quién? Un campeón de UFC quiere subir de categoría para buscar su segundo cinturón

Leon Edwards tiene su mirada puesta en una ambición mayor: convertirse en el campeón de dos divisiones de UFC. Después de defender su título de Peso Welter en UFC 296 frente a Colby Covington en diciembre, está contemplando el salto al Peso Mediano. A sus 32 años, el campeón británico busca desafíos adicionales, y la pelea por el título de una categoría más arriba lo conmueve. El cruce entre Sean Strickland y Dricus du Plessis en UFC 297 parece ser una opción intrigante.

A pesar de haber defendido su título de Peso Welter en dos ocasiones, Edwards busca nuevas alturas en su carrera. La pelea entre Strickland y Du Plessis, programada para el 20 de enero en Toronto, podría proporcionarle la oportunidad de buscar el título en una categoría de peso superior. Con contendientes notables esperando en ambas divisiones, incluyendo a Khamzat Chimaev y Belal Muhammad, Leon está listo para explorar nuevos desafíos y dejar su huella en múltiples categorías de UFC.

El mensaje de Leon Edwards

En diálogo con Sky Sports, el propio Leon aprovechó la instancia para asegurar que está listo para subir de categoría y buscar tener dos cinturones en su vitrina. "100 por ciento, definitivamente. Me siento especialmente con alguien como Sean Strickland, y creo que peleará contra Dricus Du Plessis pronto, por lo que cualquiera de los dos sería genial para pelear", aseguró el británico.

"Yo también soy grande. Siento que eso sería perfecto. Siento que voy a salir y ser doble campeón, el primero del Reino Unido en hacerlo. Ese es definitivamente uno de mis objetivos. Eso está en las cartas, seguro", expresó por otra parte el actual campeón de Peso Welter de UFC. Sin lugar a dudas, se siente confiado y quiere dejar su nombre en lo más alto de la compañía.

Para complementar con sus ruidosas frases, el propio Leon Edwards no se guardó nada y comunicó lo siguiente sobre su futuro: "Para ser honesto, lo siguiente sería perfecto. En la división en este momento, no hay nadie que sea emocionante en la división, así que para mí salir a hacer eso, sería perfecto. UFC 300, eso me gusta. Ponerme en esa tarjeta sería enorme. Vamos a ver".