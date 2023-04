El próximo 14 de mayo se realizarán las elecciones provinciales en las cuales los sanjuaninos deberán elegir la renovación de autoridades provinciales y municipales. Para poder participar de la elección, las personas que figuren en padrón electoral deberán contar con su DNI y así ejercer este derecho. Desde el Registro Civil informaron que hasta el próximo viernes las personas que extraviaron su documento tienen tiempo de realizar el pedido de un nuevo plástico y que llegue antes de los comicios.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Romina Galoviche, directora del Registro Civil de San Juan, explicó que “hasta el viernes es la fecha límite para comenzar el trámite y asegurarse que el nuevo plástico va a llegar antes de las elecciones y de esta manera estar habilitados para poder participar”.

Pasado el viernes, Galoviche dijo que solo quedará disponible la última opción que implica un costo mayor al trámite normal. “Desde la próxima semana, teniendo en cuenta que el lunes 1 de mayo es feriado, quienes necesiten realizar el trámite deberán recurrir a la opción de DNI exprés, que se tramita en 72 horas, pero tiene un costo de $1.500 contra los $450 que cuesta un duplicado”, recordó.

En el mismo sentido, la titular del Registro Civil aprovechó la ocasión para pedirles a los sanjuaninos que iniciaron su trámite de DNI nuevo y aún no lo retiraron que se acerquen por el lugar. “En líneas generales tenemos en las oficinas unos 1.000 plásticos esperando ser retirados. Muchos de ellos fueron tramitados en los operativos y el problema está en que cuando las personas no están en el domicilio vuelven a nuestras oficinas”, concluyó.

Qué hacer si no tengo DNI

La funcionaria explicó que en caso de no llegar a ninguna de las fechas, las personas deberán acercarse a la comisaría más cercana a su domicilio y realizar la denuncia. "Van a tener que explicar los motivos por lo que no tienen DNI para que de esta manera quede la justificación asentada de por qué no votaron", concluyó.