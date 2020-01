Quiénes son todos los culpables del crimen de José Luis Cabezas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los siguientes son los hombres que fueron encontradas culpables por la justicia del crimen de José Luis Cabezas, tras dos juicio orales:







-Gustavo Prellezo: Policía de Pinamar. Condenado a prisión perpetua como "autor material" del homicidio en el primer juicio que terminó en febrero de 2000. Contrató a "La Banda de los Horneros" para secuestrar a Cabezas.







-Aníbal Luna: Policía de Pinamar. Condenado a perpetua en el mismo debate.







-Sergio Camaratta: Policía de Pinamar. Condenado a perpetua junto a Prellezo y Luna.







-Alberto "La Liebre" Gómez: Comisario de Pinamar. Condenado a perpetua en un segundo juicio realizado en 2002 por haber liberado la zona al momento del crimen.







-Entre 2007 y 2010, todos los ex policías recuperaron la libertad, excepto por Prellezo, que lo hizo en 2017; mientras que Camaratta murió en 2015 por una enfermedad.







-Alfredo Yabrán: El empresario considerado el autor intelectual "mediato" del crimen pero que no llegó a ser juzgado porque se suicidó en 1998.







-Gregorio Ríos: El ex sargento del Ejército y jefe de la custodia de Yabrán considerado el autor "inmediato". Fue condenado a perpetua en el primer juicio y recibió la libertad condicional en 2008.







-Sergio González, José Luis Auge, Horacio Braga y Héctor Retana: Integrantes de la "Banda de Los Horneros" (eran oriundos de la localidad platense de Los Hornos). Condenados a perpetua en el primer juicio aunque a partir de 2003 se les redujo la penas por la ley del "2x1" y recibieron morigeraciones de la prisión, a excepción de Retana, quien murió en 2001 de SIDA en la cárcel.