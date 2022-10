¡Quiere la corona! TJ Dillashaw y su terrible amenaza antes del UFC 280

Este sábado, TJ Dillashaw (17-4 MMA, 13-4 UFC) quiere recuperar el cinturón de la compañía. El estadounidense chocará contra Aljamain Sterling. (21-3 MMA, 13-3 UFC) en la pelea coestelar del UFC 280, evento que se efectuará en el Etihad Arena. Siendo de esa forma, en la previa de lo que promete ser uno de los mejores combates del 2022, lanzó una terrible amenaza para su próximo oponente.

"Voy a acabar con él. Voy a romperlo. No tiene el tanque de gasolina. Él no tiene el completo, bien redondeado... va a depender de algunas pequeñas habilidades en las que es bueno que no creo que vayan a ser un problema para mí, y lo voy a romper simplemente siendo sobre él en todo momento, esa presión constante y luego acabar con él", fue lo que le comenzó indicando TJ Dillashaw a MMA Junkie.

Luego, el norteamericano destacó: "Ese es el nombre del juego con nuestro deporte, es drama. Algunos más que otros. Creo que un gran punto de inflexión para mí fue cuando peleé con Dominick Cruz. Gané el cinturón contra Barao, defendí contra (Joe) Soto, defendí contra Barao, y luché contra Dominick Cruz y hay algunos medios detrás de eso, y él está hablando basura loca, y no había tenido que lidiar con eso todavía".

TJ Dillashaw, ante una nueva oportunidad por el título

"La primera vez que me molestó y salí a esa pelea, todavía creo que gané esa pelea, pero traté de noquearlo. Desde el principio traté de arrancarle la cabeza a patadas, y mantuve la pelea demasiado cerca por eso y aprendí a través de esa pelea que soy un mejor peleador cuando me divierto. Nunca he sido un tipo que se haya aferrado a eso o haya tenido la animosidad de querer pelear con alguien en la calle. Siempre he sido el tipo al que le gusta, 'Voy a pelear cuando me paguen'", destacó Dillashaw.

Para cerrar, TJ dijo: "Soy un profesional Voy a hacerlo cuando se supone que debo hacerlo, y él puede mover la boca todo lo que quiera. Para ser honesto, creo que muestra algunas inseguridades, y es realmente solo que está demasiado metido en las redes sociales. Es una especie de broma. Yan es un asesino. La forma en que es su comportamiento, la forma en que lucha. Luego O'Malley, es un gran vendedor. El hace un buen trabajo. Trabajó mucho para ser quien es como personalidad, y tiene un gran momento. Le estoy dando una oportunidad al tipo. Creo que Yan gana, pero definitivamente le voy a dar una oportunidad".