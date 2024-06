"Quiero cabezas": Israel Adesanya ilusiona a los amantes de UFC con sus palabras

Israel Adesanya está afinando los últimos detalles para su esperado regreso al octágono. El excampeón de peso mediano de UFC planea desafiar al actual campeón, Dricus du Plessis, en un enfrentamiento que podría tener lugar en UFC 305, programado para el 18 de agosto en Perth, Australia Occidental. Sin dudas, esta sería una contienda más que espectacular para los amantes de las MMA.

Aunque la pelea aún no ha sido confirmada oficialmente, las especulaciones se han intensificado y Adesanya ha comenzado a hablar abiertamente sobre su preparación y expectativas. En su canal de YouTube, "The Last Stylebender", Israel compartió algunos aspectos de su programa de fuerza y ​​acondicionamiento, además de revelar una nueva perspectiva sobre su carrera.

"Estoy muy emocionado de volver al octágono. Ha pasado casi un año desde mi última pelea. La gente me dice que esperan que recupere el cinturón, pero para mí no se trata de cinturones. Ya tengo cinturones. Ahora voy por caras, quiero enfrentarme a ciertos oponentes", partió diciendo Adesanya, de 35 años, quien viene de una derrota ante Sean Strickland en UFC 293 en septiembre pasado, lo que marcó su segunda derrota en sus últimas tres peleas.

¿Qué será del futuro de Israel Adesanya?

Adesanya ha adoptado un enfoque paciente para su regreso, asegurando que estará completamente preparado cuando llegue el momento. "Estoy emocionado por volver, pero todo a su tiempo", comentó Israel. "Ahora es momento de entrenar, descansar, trabajar y curarse. Y cuando llegue el momento, estaré listo para la batalla", sostuvo el africano, enfocado en lo que viene.

La anticipación crece entre los fanáticos de UFC, mientras esperan el anuncio oficial de lo que promete ser una emocionante confrontación entre dos de los mejores peleadores de peso mediano del mundo. Por el momento, nada confirma que Israel Adesanya y Dricus Du Plessis se verán las caras en el octágono con el cinturón de peso mediano de por medio.