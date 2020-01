Racing continúa la pretemporada en Ezeiza y Fertoli está cerca de ser el primer refuerzo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El plantel del Racing Club continuó hoy con la pretemporada que realiza en el predio de la AFA en Ezeiza, bajo la conducción del entrenador Sebastián Beccacece y con la posibilidad concreta de que en las próximas horas se incorpore el primer refuerzo, el delantero Héctor Fértoli, proveniente de San Lorenzo.



Racing, que cumplirá un intenso programa de trabajo en Ezeiza, jugará el primer partido de 2020 en San Juan el 15 de enero, en un amistoso ante Athletico Paranaense de Brasil.



El siguiente encuentro será en la reanudación de la Superliga, el 26 de enero, ante Atlético Tucumán en Avellaneda.



En las últimas horas el presidente Víctor Blanco mantuvo negociaciones con la dirigencia de San Lorenzo, encabezada por el presidente Marcelo Tinelli, y está prácticamente concretado el pase de Fértoli, con la compra del 50 por ciento del pase en 1.400.000 dólares.



Fértoli sería el primer refuerzo para Beccacece, ya que la anunciada llegada de Benjamín Garré (proveniente del Manchester City de Inglaterra) aún no se cristalizó debido a que, si bien se realizó la revisión médica, aún no firmó el contrato.



Las negociaciones entre Racing y San Lorenzo no se limitaron a Fértoli, porque las chances de que el zaguero Alejandro Donatti pase al "Ciclón" aumentaron notablemente y esa operación podría definirse esta tarde.



Racing continuará en la búsqueda de un marcador de punta derecho, otro extremo y en caso de alejarse Donatti, el DT Beccacece pretende la llegada de un nuevo zaguero, debido a que Miguel Barbieri no volverá al club tras su paso por Rosario Central y continuará en Xolos Tijuana, de México, tras un pago de 2.800.000 dólares.



"Justamente, Racing Club había avanzado, en negociaciones formales, con la dirigencia de Rosario Central para la extensión del préstamo, con opción de compra, de Barbieri. Sin embargo, una oferta de Xolos de Tijuana por la compra del pase y el contrato ofrecido al jugador en moneda extranjera, hicieron que se cerrara la transferencia al club mexicano, explicó el comunicado del club.