Rafa Sarmiento: "En los premios hay una declaración contra las plataformas"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Rafa Sarmiento, comentarista que se desempeña hace una década como voz destacada de las premiaciones más importantes del cine y la televisión para la señal TNT, consideró, tras el resultado de los últimos Globo de Oro donde Netflix logró dos premios sobre más de 30 nominaciones que "hay una declaración contra las plataformas".



Sarmiento vive en México y además de ser la principal expresión en español de las ceremonias, es conductor, periodista y productor, y al igual que con los Globo de Oro y los Oscar, que se entregarán el domingo 9 de febrero, mañana será uno de los comentaristas principales de la ceremonia de los Critics Choice Awards para TNT.



Sarmiento manifestó a Télam, durante una ronda de prensa ofrecida ayer con medios de Colombia, Chile y México, que "hay una declaración contra las plataformas" y que el saldo para Netflix "supuso amenazas a las formas de negocios de los estudios, distribuidoras y exhibidoras".



En la misma línea, el conductor opinó que la plataforma propone "una nueva forma de trabajar en la industria que la gente que hace cine acepta y que es una nueva forma de apoyar el talento" y remarcó que "los que están enojados son los estudios y los distribuidores que siguen siendo un gremio muy poderoso, millonario, con mucha influencia, seguidores y favores".



En esta lucha, para Sarmiento, se "hace eco del poder al nominar y no premiar, pero también hay que dar cuenta de la otra historia".



En esa dirección, el mexicano ubicó a la plataforma como una "caja productora" y puso como ejemplo a "El Irlandés", de Martin Scorsese, que tardó diez años en conseguir el financiamiento ya que a todos los estudios le parecía muy cara y muy arriesgado el tratamiento de rejuvenecimiento digital.



Esa misma suerte, añadió, corrieron las películas "My name is Dollemite" y "Roma".



"¿Quién iba a dar financiamiento para hacer una película en blanco y negro hablada en español y ubicada en México en la década del 70? Netflix está tomando cosas que los mismos estudios rechazan, es un nuevo orden", apuntó Sarmiento.



Y, como propuesta, subrayó que "el reto está en buscar un punto medio entre la producción de plataformas y la exhibición en salas porque si yo fuera Netflix pondría mi cadena de cine, exhibiría mis propias producciones y después las llevaría para mi plataforma. Hay una problemática que se debe resolver".



Mientras Sarmiento espera que en la premiación de los Critics Choice los resultados sean diferentes a los conseguidos en los Globo de Oro, reflexionó sobre la conducción del domingo pasado a cargo del actor Ricky Gervais y manifestó que se convirtió en alguien "disfrutable e incómodo que muestra las incongruencias de Hollywood y contradicciones que representa la industria".



Entre los ejemplos que trajo a la conversación, resaltó cuando Gervais dijo que los presentes no tenían derecho a opinar sobre cuestiones políticas o sociales porque "no batallan las mismas cosas que un ciudadano común y corriente, aunque sí es una oportunidad para hacer que esas problemáticas lleguen a los oídos de muchas personas".



Respecto de la nula nominación de mujeres en la categoría Mejor Director en los Globo de Oro y en los Critics Choice Awards, que solo cuenta con Greta Gerwig por "Little Women", sostuvo que "la situación está cambiando y no se debe perder el punto de vista sobre lo que está ocurriendo. El reconocimiento vendrá más adelante seguramente".