Ramas caídas, cortes de luz, voladuras de techo y tierra, el saldo del Zonda

A media mañana, transitar por las calles sanjuaninas fue una odisea. Con ráfagas de viento Zonda que superaron los 80Km/h, y una visibilidad casi nula por la tierra, el temporal se sintió en toda la provincia. Tanto así que en pocas horas el termómetro trepó más de 20 grados y alcanzó una máxima de 27ºC en horas de la siesta.

Para hoy, el Servicio Meteorológico Nacional, pronosticó el ingreso de un frente frío que perdurará toda la semana. Se estiman mínimas de -2ºC y máximas que no superarán los 12ºC.

El saldo del fuerte viento fueron ramas y árboles caídos, sobre todo en la zona de Pocito, Rivadavia y Rawson. En Pocito, la caída de una rama casi aplasta un vehículo y su conductor se salvó de milagro. De este operativo participaron Bomberos Voluntarios de Pocito, como así también a la hora de salvar la vida de la familia que se quedó prácticamente sin casa porque un transformador se desplomó sobre el techo.

También hubo voladura de techos y de carteles de publicidad callejera. Según dijeron desde la Policía, no hubo que lamentar daños humanos, sólo materiales.

Por otro lado, el fuerte viento generó inconvenientes en el suministro de energía eléctrica en varios departamentos. En algunos casos se produjo corte total, en otros sitios, una baja considerable de la tensión. Esto fue por la cantidad de postes que cayeron y por el corte de cables provocados por las ramas que se desprendieron de los árboles por las intensas ráfagas. Estos inconvenientes se registraron principalmente en Rawson, Pocito, zonas de Capital, Rivadavia, Chimbas, Santa Lucía y Sarmiento.

Las suspensiones

Por el temporal hubo suspensiones de distintas actividades en toda la provincia. No se pudo hace la fogata que tradicionalmente realiza la Municipalidad de la Capital junto a la Iglesia Catedral. Si bien a primera hora de la mañana esto no se había confirmado, en la siesta se decidió suspender ya que el viento continuaba soplando con fuerza. También decidieron no realizar la procesión por las calles céntricas en honor a San Juan Bautista, el patrono de los sanjuaninos.

Lo que no se suspendió fueron las actividades escolares. A pesar de los rumores que circularon al mediodía, desde el Gobierno reafirmaron varias veces la continuidad de las clases en todos los turnos. Tampoco hubo suspensiones en las universidades de la provincia.