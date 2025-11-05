Rampas Inutilizadas: autos estacionan sobre las rampas en la Avenida Libertador

La reciente restauración del monumento al General San Martín en la Avenida Libertador, frente al Museo de Bellas Artes Franklin Rawson, ha puesto de manifiesto serias deficiencias en materia de accesibilidad que afectan a personas con movilidad reducida. Incidentes reportados in situ evidencian que la puesta en valor del espacio ha omitido garantizar un desplazamiento seguro e inclusivo para todos los peatones.

El problema se constata de manera crítica en la intersección peatonal ubicada frente al museo. A pesar de contar con semáforos y una rampa de acceso, la utilidad de esta infraestructura es anulada sistemáticamente por el estacionamiento irregular de vehículos que obstruye por completo el paso. Esta situación ha obligado a personas con dificultad funcional a realizar desvíos peligrosos, teniendo que caminar aproximadamente media cuadra por la Avenida Libertador para encontrar un cruce viable, exponiéndose al tránsito de automóviles una vez que los semáforos cambian a verde.

La complicación se agrava por la falta de una señalización horizontal clara que defina la senda peatonal en dicha zona, lo que parece fomentar la infracción por parte de los conductores. Este no es un hecho aislado, sino parte de un problema de accesibilidad fragmentaria en la zona. De manera similar, al intentar cruzar la calle Las Heras hacia el parque adyacente, se verifica la existencia de una rampa en un lado de la calzada, mientras que en la vereda opuesta, correspondiente a la plaza, esta infraestructura básica no está presente.