Este domingo 7 de septiembre, la Plaza Bolaños del Médano de Oro fue escenario de una celebración que combinó sabores, tradiciones y cultura popular. El municipio de Rawson, junto con la Feria de Artesanos y Productores del Médano de Oro, llevó adelante la 2° Edición de la Fiesta del Pan y la Semita, un evento que buscó rescatar costumbres locales y ofrecer un espacio para disfrutar en familia.

Desde las 13 horas, el público comenzó a acercarse al predio ubicado en calle Ramón Franco, pasando Calle 6, donde los esperaban distintas propuestas. La jornada incluyó un concurso gastronómico con gran convocatoria, espectáculos artísticos en vivo y una feria de emprendedores que reunió productos locales de calidad.

El concurso contó con la participación de 20 competidores provenientes de distintos departamentos. Cada uno presentó sus mejores recetas de pan casero y semitas, poniendo en valor la tradición panadera que forma parte de la identidad sanjuanina. La gran ganadora de esta jornada fue Claudia Zulma Carmona de Pocito.

Flavia Ahumada, jurado del concurso. Foto: Gabriel Flores / DIARIO HUARPE

Entre los protagonistas de este certamen se destacó la presencia de Flavia Ahumada, ganadora de la primera edición, quien en esta ocasión integró el jurado. “Fue una experiencia muy linda, porque nosotros trabajamos de esto. Siempre me decían que participara porque tengo muchos clientes a los que les gusta lo que hago. Fue un halago que premiaran nuestro trabajo”, expresó emocionada.

Por su parte, María Rosa, una de las concursantes, compartió su historia: “Hace 18 años que me dedico a realizar semitas y pan casero, y estas fiestas hacen muy bien a las tradiciones sanjuaninas”. Su testimonio reflejó el valor cultural y económico que estos encuentros tienen para las familias que viven de la elaboración artesanal.

Pan y semitas, los grandes protagonistas. Foto: Gabriel Flores / DIARIO HUARPE

Además del concurso, la feria reunió a emprendedores de distintos rubros, donde se ofrecieron productos típicos como embutidos de Rawson, espárragos del Médano de Oro, artesanías y propuestas gastronómicas para todos los gustos. La música y los espectáculos en vivo aportaron un clima festivo que acompañó durante toda la tarde.