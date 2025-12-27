Un audaz robo se registró durante la madrugada del jueves 25 de diciembre en el departamento Rawson, donde delincuentes rompieron el techo de una vivienda y sustrajeron una importante suma de dinero y diversos artefactos electrónicos.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en una casa ubicada sobre calle Agustín Gómez al oeste. Los ladrones aprovecharon la ausencia de la familia y realizaron un boquete en el techo de una de las habitaciones para ingresar al interior del domicilio.

La denuncia fue radicada horas después en la Comisaría 35ª, cuando la propietaria de la vivienda, de apellido Jofré, regresó alrededor de las 4 de la madrugada y advirtió el desorden en el interior del inmueble.

De acuerdo al informe oficial, los delincuentes revisaron distintos ambientes de la casa y se llevaron un televisor de 43 pulgadas, un teléfono celular, una notebook y varios electrodomésticos, entre ellos una licuadora, una tostadora, un secador de pelo y una plancha para el cabello. Además, sustrajeron $1.000.000 en efectivo que la familia tenía guardado entre la ropa.

La causa quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad y fue caratulada como robo agravado por escalamiento. Por disposición judicial, se iniciaron tareas investigativas que incluyen el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios a vecinos, con el objetivo de identificar a los responsables del hecho.