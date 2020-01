Real Madrid busca recuperarse tras una semana compleja

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Real Madrid, único líder de la Liga Endesa de la ACB del básquetbol de España, intentará mañana recuperarse de una semana compleja cuando enfrente a Baskonia, en partido correspondiente a la 18va fecha de la liga.



El encuentro se disputará en el otrora Palacio de los Deportes de la capital española, desde las 18.30 local (14.30 de Argentina).



El quinteto ‘merengue’, que encabeza las posiciones con un registro 14-3, viene de perder en Rusia sendos encuentros ante CSKA Moscú (55-60) y Khimki (94-102), por la Euroliga.



Real Madrid contará en sus filas con los argentinos Facundo Campazzo (8,7 puntos; 4,1 asistencias y 3 rebotes por partido), Nicolás Laprovíttola (7,1; 3,5 y 2,2, respectivamente) y Gabriel Deck (9 puntos y 3,2 rebotes).



Por su lado, Baskonia, que no se clasificó para la Copa del Rey a partir de la discreta campaña que está desarrollando, no tendrá a los marplatenses Luca Vildoza (ex Quilmes) y Patricio Garino (ex Orlando Magic de la NBA), ambos lesionados.



Además, Manresa, con el concurso del alero cordobés Juan Pablo Vaulet (ex Peñarol de Mar del Plata), visitará a Bilbao Basket, mientras que Barcelona, sin el cordobés Leandro Bolmaro, se topará con el Fuenlabrada, que tendrá en sus filas al escolta bahiense, Nicolás Richotti.



Los otros encuentros programados para mañana son: Morabanc Andorra-Obradoiro y Valencia-Unicaja Málaga.