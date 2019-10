Real Madrid, con argentinos, defiende su liderazgo ante Manresa

Real Madrid, con participación argentina, defenderá mañana el liderazgo en la Liga Endesa de la ACB del básquetbol español, cuando enfrente como local a Manresa, en uno de los encuentros destacados de la sexta fecha.



El partido se desarrollará en el ex Palacio de los Deportes de la capital española, desde las 12.30 hora local (7.30 de Argentina).



Real Madrid reúne puntaje perfecto, a partir de haber ganado los cinco encuentros que disputó. En el quinteto 'merengue', que dirige el DT Pablo Laso, se anuncian las presencias del base cordobés Facundo Campazzo (11 puntos; 3,3 rebotes y 3,5 asistencias de promedio por partido), del escolta bonaerense Nicolás Laprovíttola (8,8; 1,8 y 2,4, respectivamente) y del alero santiagueño Gabriel Deck (8,4 tantos y 2,8 rebotes).



En Manresa, que ostenta un record provisorio de un triunfo y cuatro caídas, está prevista la actuación del alero cordobés Juan Pablo Vaulet (ex Peñarol de Mar del Plata).



Además, Baskonia, con los concursos de los marplatenses Luca Vildoza (ex Quilmes) y Patricio Garino (ex Orlando Magic de la NBA), visitará al Iberostar Tenerife.



Mientras que Barcelona, con la eventual presencia del alero cordobés Leandro Bolmaro (ex Bahía Basket), visitará al Zaragoza, que tiene en sus filas al escolta santafesino Nicolás Brussino (ex Dallas Mavericks de NBA).



Por su parte, Fuenlabrada, con el escolta bahiense Nicolás Richotti (ex Hindú Club de Resistencia), jugará como visitante del Bilbao Basket. También se enfrentarán Betis-Morabanc Andorra.