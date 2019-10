Real Madrid, con argentinos, venció en la Liga Española para seguir líder

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Real Madrid, con la participación de los argentinos Nicolás Laprovittola y Gabriel Deck, derrotó esta mañana a Fuenlabrada, por 89 a 64, para continuar como líder de la Liga Endesa de la ACB del básquetbol de España, al disputarse la cuarta fecha. El base cordobés Facundo Campazzo, figura del seleccionado argentino que alcanzó el subcampeonato del mundo en China 2019, no jugó por estar incluido en la rotación dispuesta por el DT 'merengue', Pablo Laso. El bonaerense Laprovíttola, ex escolta de Lanús, aportó 10 tantos (1-2 en dobles, 2-4 en triples, 2-2 en libres), 3 rebotes y una asistencia en los casi 24 minutos que permaneció en cancha del ex Palacio de los Deportes de la capital española. Mientras que el santiagueño Deck, ex alero de San Lorenzo, acumuló 12 puntos (4-4 en dobles, 1-1 en triples, 1-2 en libres), 5 rebotes, 3 pases gol y un robo, también en 24m. El perimetral estadounidense Jaycee Carroll, con 15 puntos, resultó el máximo anotador del Real Madrid, que encadenó 4 triunfos en igual cantidad de presentaciones. Mientras que el escolta bahiense Nicolás Richotti (ex Hindú de Resistencia) anotó 2 puntos (1-4 en dobles, 0-2 en triples), repartió 2 asistencias, bajó un rebote y propició un recupero en 16m. que jugó para Fuenlabrada. En otro adelanto jugado en la noche del sábado, el escolta santafesino Nicolás Brussino (ex Peñarol de Mar del Plata) consiguió 6 puntos, 3 rebotes, una asistencia y un robo en 20m. para Zaragoza, que derrotó como visitante a Betis, por 71-69. Además, San Pablo Burgos, con 14 puntos, 4 asistencias y 2 rebotes en 19m. del uruguayo Bruno Fitipaldo (ex Obras Basket), le ganó a UCAM Murcia, por 92 a 82. Otros resultados: Unicaja Málaga 77-Joventut de Badalona 65; Iberostar Tenerife 90-Obradoiro 78.