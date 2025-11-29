Los rolls de canela, un clásico de la repostería que encanta por su aroma dulce y especiado, son perfectos para disfrutar en el desayuno, como postre o en una merienda especial. Originarios de la gastronomía nórdica, especialmente en Suecia donde se les llama "kanelbullar", estos suaves y esponjosos panes han conquistado paladares en todo el mundo gracias a su sabor reconfortante y versatilidad.

La receta combina una masa tierna con un relleno de canela y azúcar moreno, y se culmina con un glaseado cremoso de queso crema, generando una experiencia culinaria única para compartir en familia o con amigos. Aunque su apariencia puede parecer compleja, preparar rollos de canela en casa es sencillo si se respetan los tiempos de reposo y se siguen los pasos correctamente, lo que garantiza esa textura característica y esponjosa.

Ingredientes para 12 rolls

Masa: 240 ml (1 taza) de leche entera, 2 ¼ cucharaditas (7 g o un sobre) de levadura seca activa, 50 g (¼ taza) de azúcar granulada, 2 huevos grandes a temperatura ambiente, 85 g (6 cucharadas) de mantequilla sin sal derretida y tibia, 440-500 g (3 ½ a 4 tazas) de harina de trigo, 1 cucharadita de sal.

Relleno de canela: 165 g (¾ taza bien compactada) de azúcar moreno, 1 ½ cucharada de canela en polvo, 85 g (6 cucharadas) de mantequilla sin sal suavizada, ¼ cucharadita de nuez moscada (opcional).

Glaseado: 1 taza de azúcar glass (120 g), 2-3 cucharadas de leche, ½ cucharadita de extracto de vainilla.

El procedimiento se divide en cuatro pasos básicos: preparar el relleno, montar los rollos, hornearlos y finalmente preparar el glaseado para cubrirlos. Siguiendo estas etapas, obtendrás unos rollos de canela caseros que rivalizan con los de cualquier panadería y se convertirán en un favorito habitual en tu hogar.