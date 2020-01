Recomendaciones ante el alerta de lluvias intensas y tormentas fuertes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Gobierno porteño dio a conocer recomendaciones ante el alerta por lluvias intensas y tormentas fuertes emitida hoy por el Servicio Meteorológico Nacional, las que incluyen no circular por calles anegadas, retirar macetas y sillas de balcones, depositar residuos dentro de los contenedores y asegurar los elementos en obras de construcción.



En un comunicado de prensa, las autoridades locales precisaron "tener cuidado con tendederos y asegurar los elementos que se encuentren en obras de construcción, tales como chapas, ladrillos, tirantes y evitar arrojar basura a la vía pública que puedan obstruir los sumideros".



Asimismo, se recordó el horario para sacar las bolsas de residuos, de 20 a 21 horas de domingo a viernes y se aconsejó no dejar bolsas en la calle, "que podrían tapar sumideros".



También se mencionó que, en caso de vientos fuertes o en momentos de lluvia, hay que "evitar trasladarse en zonas arboladas y no tocar columnas del alumbrado, cajas de luz, o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública".



A los automovilistas, se les recordó la importancia del uso de cinturón de seguridad, y se aconsejó circular a velocidad reducida y siempre con las luces de posición encendidas debido a que la lluvia disminuye la visibilidad y las distancias de frenado varían con respecto a las condiciones climáticas normales.



En caso de detectar cualquier irregularidad que implique un riesgo, el Gobierno porteño solicitó comunicarse de inmediato a la línea gratuita 103 de Emergencias en la vía pública y edilicias y la 107 de emergencias médicas (SAME).