Actualmente, una gran parte de la población reside en monoambiente o espacios pequeños y, por eso, saber aprovechar los espacio es una virtud necesaria que se debe tener. Es que si no se planifica bien, el desorden termina ganando lugar, lo que causa cansancio en la gente que habita la vivienda.

En esta nota, te acompaño con una serie de consejos a transformar tus escasos metros cuadrados en un espacio armonioso y confortable, en el que cada cosa tenga su sitio y te de gusto vivir. La primera regla a tener en cuenta es la famosa frase “menos, es más”, que Mies Van Der Rohe, arquitecto icono del movimiento moderno, no se cansaba de mencionar en la época donde florecían los espacios ajustados.

¡Comencemos el recorrido! Las claves que debes tener en cuenta son:

1 Ejercicio de síntesis

El tamaño de un espacio es cuantificable en metros cúbicos, pero nuestra percepción no funciona linealmente. Muchas veces vemos ambientes que son inmensos, pero nos sentimos agobiados, sin aire o con fatiga visual.

Es aquí donde debe practicarse el ejercicio de síntesis. Se trata de una cuestión emocional, pero con claras repercusiones en el diseño y la arquitectura. Lo primero es soltar todo eso que ya no se usa, que ya no te genera ninguna emoción.

2 Paleta de colores

Cómo ya hablamos anteriormente, lograr la síntesis es el objetivo para nuestro bienestar. Los colores nos generan sensaciones y lo que buscamos es generar percepción de amplitud.

Dos cosas son fundamentales en este plan: La luminosidad y la calma. En un espacio chico no queremos sentirnos alborotados, ya que no hay a donde escapar. La clave es perseguir la comodidad y la paz y, en esta línea, nada mejor que utilizar colores neutros y pasteles.

3 Espejos

No hay mejor truco para multiplicar visualmente los metros cuadrados y la luz que el uso de espejos.

Aquí la clave está en usar espejos grandes y, siguiendo nuestro lineamiento principal, menos es más. Un error sería colocar varios espejos chicos ya que nos crearía mucho ruido visual. En este caso, te recomiendo que sean bien grandes. Puede abarcar toda una pared, una parte o simular una puerta o ventana. La clave de la ubicación es colocarlo intentando reflejar, lo que más se pueda, la luz natural que ingresa al espacio, o beneficiando ópticamente la dimensión más desfavorecida.

4 Estilo decorativo

En cuanto al estilo decorativo, tenemos que ser coherentes con la regla que nos guía: menos, es más. De esta forma, no podemos pretender utilizar un estilo de decoración clásico en un espacio chico, ya que esta línea nace para espacios grandes, pues es abarrocado para lucir y transmitir estatus.

Lo que se busca, visualmente, es tener más espacio del que realmente contamos. Razón por la cual nuestros muebles deben verse livianos, de líneas simples, con patas y estructuras delgadas para que el aire corra a través de ellos logrando la sensación de que hay menos elementos.

5 Aprovechar cada cm2

Si de aprovechar espacio se trata, los muebles a medida son los adecuados para lograr este gran beneficio. Al realizarlos a pedido podemos hacer que cumplan con todas nuestras necesidades, sumando guardado en los rincones más insólitos.

Si bien los muebles comprados no tienen este gran poder ordenador, muchas veces no nos queda otra que recurrir a ellos porque se vive en un lugar alquilado, o porque el presupuesto no alcanza. De todas formas, cada vez hay una mayor cantidad de muebles que cumplen más de una función y son los que queremos para lograr reducir la cantidad de elementos, sacándole el máximo provecho a cada uno.

6 Espacio en vertical

Aquí la clave son los muebles tipo placard, con puertas que lo ocultan todo, o también las estanterías, donde deja a la vista los objetos, y aquí el mejor consejo es el siguiente: Si tu espacio es chico, hay que reducir la cantidad de cosas que se ven, entonces aprovecha para utilizar cestos o cajas para guardar todos los objetos pequeños, vas a poder tenerlos a mano siempre, pero de manera ordenada, y si tienen tapa no entra el polvo, algo importante en una provincia como San Juan.