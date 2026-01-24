La mora de los préstamos de las familias argentinas volvió a marcar un récord histórico, al alcanzar el 8,8% en noviembre, según informó este viernes el Banco Central. Este dato representa 13 meses consecutivos de suba y refleja un incremento sostenido desde 2024, cuando la irregularidad financiera de los hogares se encontraba en 2,6%.

En contraste, la mora de las empresas se mantuvo en 2,3%, evidenciando una diferencia significativa entre ambos segmentos del sistema financiero. El informe oficial señala que “la mora de los préstamos a los hogares ascendió a 8,8%, incremento explicado principalmente por el desempeño mensual de las asistencias destinadas al consumo”.

El ratio de irregularidad del crédito al sector privado también mostró un aumento, llegando al 5,2%, con un incremento de 0,7 puntos porcentuales respecto de octubre. Las previsiones totales del sistema financiero representaron el 97% del saldo de créditos en situación irregular, alcanzando el 5,1% del total de las financiaciones al sector privado, un reflejo de la cautela de las entidades ante la morosidad creciente.

En cuanto a la liquidez del sistema financiero, los ratios en moneda nacional presentaron bajas: el cociente entre disponibilidades y depósitos en pesos se ubicó en 14,2%, con una caída de 1,3 puntos porcentuales respecto a octubre, pero un aumento de 4,7 puntos en la comparación interanual. La liquidez amplia en pesos se situó en 35,9% de los depósitos, mientras que la liquidez considerando partidas en moneda extranjera creció a 61,9%, mostrando movimientos heterogéneos según la divisa.

El BCRA destaca que estos indicadores reflejan tanto la tendencia al alza en la morosidad de los hogares, especialmente en créditos de consumo, como la adaptación del sistema financiero ante un escenario de creciente irregularidad.