Recordatorio de la agencia Télam para el lunes 11 de noviembre de 2019.

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

MACRI INAUGURA UN ENCUENTRO DEL CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO



10:00 .- El presidente Mauricio Macri inaugura un encuentro del cuerpo de abogados del Estado, organizado por la Procuración del Tesoro, en el Museo Casa Rosada.



- El encuentro lleva como título "Argentina, un país excepcional” y analizará "los desafíos y oportunidades del país en los tiempos que se aproximan".



- La jornada se dividirá en cuatro paneles: “La deuda Argentina: ayer hoy y mañana”, “Pilares para el desarrollo argentino”, “Coparticipación ¿federal?” y “Estado de excepción permanente”, en los expondrán referentes de política, economía y derecho.



- El procurador del Tesoro y director del Cuerpo de Abogados del Estado, Bernardo Saravia Frías, cerrará el encuentro.







CONSEJO PROVINCIAL ALIMENTARIO PARA AYUDAR A FAMILIAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD EN JUJUY



10.- Profesionales de la salud junto a ONG's lanzan en San Slavador de Jujuy el Consejo Provincial Alimentario, que trabajará "para ayudar a familias en estado de vulnerabilidad alimentaria con acciones efectivas”.



- A partir de la puesta en funcionamiento de este consejo, en un local de calle Pueyrredón N° 945 del Barrio Luján, “vamos a ponernos a disposición y colaborar con el gobierno nacional y provincial para ayudar en la contención social y alimentaria de la población”, afirmó Pablo Valdez, del equipo de trabajo, en un comunicado de prensa.







AUDIENCIA DE ALEGATOS SOBRE EL CASO AMIA EN LA CIDH



10.30.- Audiencia de alegatos convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), último paso antes de que el organismo dictamine sobre la responsabilidad internacional del Estado argentino por la "falta de prevención del atentado a la AMIA, el desvío y encubrimiento de la investigación, la denegación de justicia y la falta de verdad".



- Dan testimonio Diana Malamud y Adriana Reisfeld, de Memoria Activa,



acompañadas por su abogado Rodrigo Borda y por el CELS, que presenta el alegato sobre los "25 años de impunidad e incumplimiento estatal".



- La Comisión deberá, luego, dictar su informe de admisibilidad y fondo, y elevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



- La audiencia se podrá seguir en directo desde las 10.30 por el canal de la CIDH.







FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MAR DEL PLATA



.- 14:30. Mesa de debate sobre la producción de música en el cine argentino, a partir del documental "El cine a través de la música", producido por el Instituto Nacional de la Música (Inamu) dirigido por Emilio Cartoy Díaz y que se está proyectando en el Festival.



- En el Tronador Concert (Boulevard Marítimo 3143) con la participación de Luis María Serra, Sebastián Escofet, Daniel Tarrab, Diego Monk, Karina Castellano, Agustina Lumi, María Angeles Mira, Emiligo Cartoy Dìaz y Diego Boris.



17:00.- La realizadora independiente y experimental estadounidense NIna Menkes ofrece una charla abierta al público sobre su particular abordaje del cine, en Tronador Concert (Boulevar Marítimo 3143).



- El diálogo con la realizadora se inscribe en el marco del ciclo Charla con maestras, moderado por Cecilia Barrionuevo, que recorrerá parte de su filmografía y su perspectiva cinematográfica feminista.



- El festival está ofreciendo una retrospectiva de la obra de Menkes, de 64 años, con filmes como "A Soft Warrior" (1981), "The Great Sadness of Zohara" (1983), "The Bllody Child" (1996) y "Phantom Love" (2008).