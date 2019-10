Recordatorio de Télam para el lunes 14 de octubre

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

MACRI ENCABEZA MARCHA DEL "SÍ SE PUEDE" EN PARANÁ El presidente, Mauricio Macri, encabeza en la ciudad entrerriana de Paraná una nueva edición de la marcha del "Sí, Se Puede", luego de participar anoche del primer debate presidencial en Santa Fe, previo a las elecciones del 27 de octubre. La marcha, que realiza por todo el país y es eje de su campaña electoral para buscar la reelección, comenzará a las 17 en la zona del parque Justo José de Urquiza y costanera de la capital entrerriana. LACUNZA Y SANDLERIS SE REÚNEN CON INVERSORES Y FMI EN EEUU El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, viajan para reunirse entre mañana y el viernes en Washington y Nueva York con grupos de inversores y funcionarios del FMI. Sandleris será el primero en arribar a los Estados Unidos, más precisamente a Nueva York, para participar el martes como orador en un encuentro del Consejo de las Américas. Lacunza se reunirá con el “Comité de desarrollo del Banco Mundial”, uno de los principales entidades multilaterales que financian obras de infraestructura en Argentina. ESQUEMA DE SERVICIOS EN LA CIUDAD POR EL FERIADO Por el feriado trasladable del 12 de octubre hoy no hay clases ni actividad en las oficinas públicas porteñas, aunque sí estarán abiertos la Reserva Ecológica, el Jardín Botánico y el ex circuito KDT. . Los hospitales atienden con un esquema de guardias, el SAME presta servicios, la recolección de residuos será normal, no regirán las restricciones de ingreso a Centro y Tribunales Peatonal y habrá controles de alcoholemia y estupefacientes rotativos en distintos puntos de la Ciudad. BULLRICH, PICHETTO Y SANTILLI INFORMAN SOBRE NARCOTRÁFICO 10.30.- La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el senador y candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, y el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, presentan un informe sobre narcotráfico y la implementación de programas para combatirlo en la zona sur de la Capital. Detallarán los resultados de tres procedimientos contra el narcotráfico y los logros obtenidos en los últimos años en la zona a partir del programa “Barrios Seguros”. En Chilavert 1946, villa 1-11-14, Flores. CRISTINA F. DE KIRCHNER PRESENTA SU LIBRO EN EL CALAFATE 18.00.- La candidata a vicepresidente del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, presenta su libro "Sinceramente" en la ciudad santacruceña de El Calafate, a donde llegó el viernes. La presentación será en el micro estadio de la villa turística y estará la cuñada de la ex presidenta y gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner. El intendente local, Javier Belloni, invitó a los vecinos a participar "sin mayores requisitos que inscribirse con nombre y apellido" al retirar las entradas en el municipio. ALBERTO FERNÁNDEZ CIERRA FORO DE CIUDADES EN ROSARIO 18.30.- El candidato presidencial del kirchnerista Frente de Todos, Alberto Fernández, participa del Foro de Ciudades: Hábitat, Federalismo e Identidad, que fue organizado por intendentes justicialistas y comenzará a las 14 en el Complejo Metropolitano del shopping Alto Rosario. Fernández cerrará el encuentro acompañado por el gobernador electo de Santa Fe, el senador Omar Perotti, y la presidenta de la Federación Argentina de Municipios (FAM), la jefa comunal de La Matanza y candidata a vicegobernadora bonaerense del espacio, Verónica Magario. En Junín 501, zona norte de Rosario. DEPORTES FÚTBOL-NACIONAL 17.10.- La novena fecha del campeonato de la Primera Nacional continúa hoy con tres partidos, de los cuales el único correspondiente a la Zona A se jugará en Carlos Casares, donde Agropecuario recibirá a Platense. Los otros dos encuentros serán de la Zona B: 20.00.- Atlético de Rafaela será anfitrión de Instituto de Córdoba 21.10.- Quilmes recibirá a San Martín de Tucumán.