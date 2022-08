Los movimientos sociales y beneficiarios de planes quedaron en el centro de la polémica tras los intentos de saqueo a la sucursal de la cadena Changomas y a una distribuidora en Rawson. Los investigadores del caso determinaron que la convocatoria surgió de un grupo de WhatsApp que se llamaba “Iniciemos la protesta”. Sin embargo, no se logró identificar aún a los autores intelectuales del hecho. Por ello, la Policía y la Justicia continúan investigando para determinar de dónde vino la convocatoria.

Para David Domínguez, referente del Movimiento Evita, los saqueos no fueron convocados por movimientos sociales. Además, dijo que pese a la crisis, la situación no es extrema y los sectores más necesitados están contenidos justamente por estas organizaciones. “Es lamentable lo que se ha producido y más si es verdad que los saqueos han estado dirigidos a sacar electrodomésticos, bebidas alcohólicas y no alimentos”, señaló. “Nosotros no tenemos mucha información. No ha trascendido demasiado. En el caso de nuestra organización no hay ningún involucrado”, aclaró.

Publicidad

En un principio, varias miradas apuntaron a las organizaciones que manejan planes sociales en la provincia. Pero la mayoría de ellos salieron al cruce de las versiones que los acusaban como instigadores. Ante ello, DIARIO HUARPE consultó a varios referentes de los movimientos sociales sanjuaninos su postura frente a esta situación.

David Dominguez - Movimiento Evita: “Puede tener alguna intencionalidad referida desde la política. No me entra otra idea en la cabeza."

Domínguez aseguró que desconoce de dónde surgió la organización de esta movida. “Puede tener alguna intencionalidad referida desde la política, porque no me entra otra idea en la cabeza. No tengo la información, hablé con dirigentes de otras organizaciones y también desconocen que haya alguna intencionalidad de alguna organización que haya hecho esto”, indicó.

“Habrá que esperar. Creo que la Justicia deberá resolver situaciones y analizar cada caso en particular. Al no ser una cuestión masiva, puede que haya algún tipo de realización con un tinte político. Deberían investigar lo más profundo posible”, señaló.

Por otro lado, el dirigente indicó que está de acuerdo con que le retiren los planes a las personas involucradas en estos hechos, siempre y cuando no atraviesen una situación de necesidad extrema. “No es una situación de extrema como ha pasado otras veces. Y cuando tiene que ver con la necesidad, las organizaciones con su referente van al frente, hablan con la gente de los supermercados si hace falta y le piden colaboración. No lo están haciendo ahora porque no hay una necesidad extrema. La gente tiene el Potenciar Trabajo, participan en las unidades y actividades. Tiene merenderos funcionando. Llegado el momento, si se complica la situación, los compañeros irán a un supermercado con una nota a ver si ellos pueden colaborar. Pero en este momento la provincia no está pasando una situación extrema”, señaló.

De esta manera, diferenció la crisis actual con la del 2001. “En lo personal me sorprendió mucho la situación. Me parece que es distinta la crisis del 2001. Ahora hay un colchón social más firme. En el 2001 no había la cantidad de organizaciones en el territorio que hay ahora sosteniendo con merenderos, ollas populares, comedores, con los programas, las unidades productivas de las diferentes organizaciones. Si bien es complicada la situación económica, no estamos en cero”, dijo.

Publicidad

Por su parte, Carlos Gómez, dirigente de la Agrupación Virgen de Fátima, expresó escuetamente ante la consulta de este medio: “No puedo compartir esta situación”. Y agregó que está de acuerdo con la quita de planes a los responsables, si los tuvieran.

Carlos Gómez, Agrupación Virgen de Fátima: “la Justicia debe investigar y condenar a los responsables”.

También aclaró que nadie de su organización estuvo involucrado en los saqueos. Y concluyó que “la Justicia debe investigar y condenar a los responsables”.

La dirigente de Barrios de Pie, Andrea Tobares, repudió rotundamente los hechos y expresó que está a favor de la quita de planes a quienes actuaron en los saqueos. En este sentido, cree que los mismos fueron orquestados por “una mano negra” de la vieja política.

“Esto no fue espontáneo, hubo una mano invisible de la vieja política. Nosotros somos conscientes de lo que está atravesando la provincia. Vemos en las ollas que la gente va a buscar la comida, la leche. Tenemos más de 42 merenderos. A veces nos falta azúcar para donar a merenderos, pero eso no nos lleva para nada a hacer estos saqueos”, analizó.

“Esto no es pobreza, no es necesidad. Para nosotros hay una mano negra de la vieja política, de los gobiernos anteriores que quieren ensuciar al gobierno actual”, dijo. Y agregó: “Tenemos un gobernador que si escucha a las organizaciones y tiene una propuesta para llegar a toda la gente”.

Andrea Tobares: Barrios de Pie: "Hay una mano invisible de la vieja política"

Tobares, también analizó la crisis que atraviesa el país, y sostuvo que “hace falta una inyección de empleo”. Sin embargo, destacó la asistencia social del Estado a las personas que más lo necesitan.

Por último, aclaró que ningún integrante de la agrupación barrios de Pie estuvo involucrado en el hecho. “Nosotros estamos organizados para trabajar, no para delinquir”.

“Nuestra posición es la de siempre. Acudir al delito del saqueo jamás será la solución”, señaló sobre el tema Laura Vera, referente de Amas de Casa del País.

“Estigmatizar a los beneficiarios de programas sociales como los causantes de delitos sin mirar profundamente las causales de los acontecimientos es pretender seguir cargando sobre los pobres la situación de la Argentina, algo inadmisible”, sostuvo a través de un comunicado.

Laura Vera - Amas de Casa del País: "“Estigmatizar a los beneficiarios de programas sociales como los causantes de los saqueos es cargar sobre los pobres la situación de la Argentina"

Y agregó que: “De manera conjunta hay que trabajar para generar mejores posibilidades para todos. Las políticas públicas enfocadas en los sectores más vulnerables deben ser impulsadas desde la búsqueda de soluciones a problemas estructurales, los parches a la vista está, no resuelven nada. La capacitación y el trabajo como centro en todo este proceso y al hablar de trabajo nos referimos especialmente a la Economía Social, el estado como tal no puede ni debe seguir absorbiendo personas y hay que reconocer que el sector privado no crece de acuerdo a la demanda que existe. Tierra Techo y Trabajo deben seguir siendo las columnas que nos unen y potencian a buscar el bien común”.

Por último, el referente de Izquierda, Cristian Jurado, manifestó su postura a través de un comunicado. "Uñac miente con la situación social de la provincia", sostuvo. "El 4% de desocupación en la provincia del que hace referencia Uñac no refleja la realidad social. Sin dudas miente. Si para quienes tienen un trabajo en blanco, el sueldo no alcanza, esa realidad se potencia en las familias que viven al día”, opinó.

En este sentido, profundizó que “en San Juan sobra el trabajo informal, lo que genera ingresos de miseria. La mayoría de los sanjuaninos no cuenta con un trabajo formal y la juventud es el sector social más golpeado debido a esto. Es relevante recordar que, para el último censo, aquellas personas que trabajan al menos un día por semana, no se contabilizan como desocupados. Por estos motivos hubo tantos jóvenes que han participado de los saqueos".

Cristian Jurado - MST: "Uñac miente con la situación social de la provincia",

A su vez, agregó: "Uñac mira para otro lado, pero los saqueos y la desesperación por enfrentar la crisis son la consecuencia del desastre social y económico que hay en este país, que mete a una mayoría social en la indigencia, en la pobreza y en la falta de trabajo. Los trabajadores somos el único sector social que hace rato, venimos haciendo enormes esfuerzos para enfrentar la crisis. Mientras hay empresarios que especulan y ganan millones con la ayuda de los gobiernos. El acuerdo con el FMI, de aplicar un fuerte plan de ajuste, conlleva la agudización de la crisis".

"Por estas razones, repudiamos la represión del sábado y la política represiva que se propone enfrentar pobres contra pobres. Lo que hace falta no son palos, sino trabajo digno, aumento de salarios, dejar de pagar la deuda, fuertes impuestos a los ricos, nacionalizar la banca y el comercio exterior, como primeras medidas para sacar al país de la crisis. Tanto el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y Milei demuestran no querer frenar la crisis, sino profundizar las medidas con el FMI. Ninguno de ellos va a solucionar los problemas de la clase trabajadora. Que se vayan todos, debe ser el pueblo quien decida. Se debe convocar a elecciones para una asamblea constituyente, libre y soberana, en la que todos podamos decidir qué hacer para sacar al país de la crisis. Solo el Frente de Izquierda Unidad plantea medidas de fondo para solucionar los problemas", concluyó.

Este medio intentó contactar con otros referentes, pero algunos prefirieron no expresar su postura por lo "delicado" de la situación.

Mientras tanto, los autores materiales de los saqueos en Changomas y la Distribuidora de Villa Krause fueron imputados este miércoles. Los 21 detenidos esperarán el juicio que se realizará el próximo 8 de agosto. Los mismos recibirán sentencia por los delitos de robo doblemente agravado por ser cometido en poblado y en banda y por la participación de menores de edad en grado de tentativa.

Sobre las investigaciones, la fiscal del caso, Virginia Branca, explicó que hay dos procesos. El que se llevan en Flagrancia contra los autores materiales y otro en el juzgado ordinario, para dar con los autores intelectuales de los saqueos.

En ese sentido, los peritos realizaron análisis a los celulares secuestrados para llegar a los que enviaron los chats de incitación a los ataques.

Durante la audiencia se dio a conocer que los saqueadores del Changomas se organizaban mediante un grupo de WhastApp llamado “iniciemos la protesta”, donde armaban la estrategia para ingresar a los supermercados.

El jefe de la Policía de San Juan, Luis Martínez, dijo que todavía no lograron localizar a los autores intelectuales.