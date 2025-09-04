La ciudad de San Juan se prepara para recibir una nueva edición del Amar Saba Oriental Festival (ASOF 2025), que este año celebra su 10° aniversario con dos jornadas dedicadas a la música, la danza y la cultura árabe. El encuentro tendrá lugar los días 4 y 5 de octubre, con una programación que combina espectáculos artísticos, actividades educativas y espacios de intercambio cultural.

El sábado 4, a partir de las 19 horas, el Teatro Sarmiento será escenario de la Gala Show, una velada abierta a todo público con la participación de figuras destacadas de la danza árabe a nivel nacional e internacional. Entre los invitados se encuentran Saida Helou y Yamil Annum, referentes de prestigio internacional, la Orquesta Árabe de Gastón Chaade, compañías de Mendoza y elencos locales, junto a la Escuela Amar Saba, organizadora del festival.

La celebración continuará el domingo 5 en el Centro Cultural Conte Grand, donde desde las 9 horas se desarrollará una jornada de workshops intensivos que abarcarán diversos estilos de danza, con clases de una hora y media de duración cada una. Además, la reconocida marca DCK ofrecerá un espacio de indumentaria especializada para bailarines, sumando color y tradición al encuentro.

El festival no solo se presenta como una propuesta artística, sino también como una plataforma de integración social y educativa, con el propósito de difundir y promover la cultura árabe en la provincia. Su crecimiento a lo largo de una década lo ha consolidado como un evento de referencia en el calendario cultural de San Juan, reconocido además con la declaración de Gran Interés Cultural por parte de las autoridades provinciales.

Las entradas pueden adquirirse en la sede de la Escuela de Danzas Árabes Amar Saba, ubicada en Hudson 1468 (sur), Capital, o en distintas academias participantes de la Gala Show. Los precios varían según la fecha de compra: $5.000 hasta el 17 de septiembre, $7.000 hasta el 3 de octubre y $10.000 en puerta el día del evento.

El Amar Saba Oriental Festival invita a la comunidad a sumarse a esta experiencia única, que combina tradición, arte y celebración, y que en su décima edición promete ser un verdadero homenaje a la danza árabe y a su capacidad de reunir culturas a través del movimiento y la música.