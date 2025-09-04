El clima electoral se calienta en San Juan, y las declaraciones de la candidata a diputada nacional del Partido Libertario, Yolanda Agüero, han encendido la mecha. La referente libertaria no dudó en cuestionar la estrategia del oficialismo de "provincializar las legislativas", una táctica que busca centrar el debate en temas locales y alejarlo de la polarización nacional. Para Agüero, este enfoque es "un error" y un contrasentido por parte del oficialismo sanjuanino.

"Provincializar las elecciones legislativas es llamativo, porque se dice que busca lo mejor para San Juan, pero se apoyaron leyes del Ejecutivo nacional a pesar de tener un impacto negativo en la provincia", afirmó Agüero en el Café de la Política. La candidata libertaria se refirió a un doble estándar que, a su juicio, evidencia la incongruencia de la postura oficialista. Mientras se busca defender los intereses locales, se alinean con un gobierno nacional cuyas políticas, según Agüero, han perjudicado a la provincia.

La crítica de la candidata no se limitó a la estrategia electoral. También se adentró en la conformación de la lista oficialista, y en particular, en la elección del primer candidato a diputado nacional, Fabián Martín. En un movimiento que evoca la metáfora del ajedrez, Agüero advirtió sobre el riesgo de esta decisión. "Considero que elegirlo a Fabián Martín es arriesgado para el oficialismo porque es como exponer la reina si hablamos en términos de ajedrez", sostuvo.

El Partido Libertario, en su crecimiento y consolidación en el escenario sanjuanino, busca diferenciarse de las propuestas de las fuerzas tradicionales. Las declaraciones de Yolanda Agüero se inscriben en esa lógica, donde la candidata se posiciona como una voz crítica y fiscalizadora de las acciones de los partidos mayoritarios. La apuesta de los libertarios es ganar terreno en un electorado que, según su lectura, está cansado de las mismas lógicas políticas.

En este contexto, la "provincialización" de las elecciones se convierte en un campo de batalla. Mientras que el oficialismo defiende su estrategia como la mejor manera de asegurar la representación sanjuanina en el Congreso de la Nación, el Partido Libertario, a través de Agüero, la califica de maniobra inconsistente. La discusión, entonces, no se limita a un mero tecnicismo electoral, sino que se adentra en la coherencia política de las fuerzas en pugna.

Textuales

Yolanda Agüero / Candidata a diputada nacional del Partido Libertario