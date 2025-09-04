En el marco del programa Aprender, Trabajar y Producir, el gobernador, Marcelo Orrego, entregó 400 certificados que completaron su capacitación, junto a 21 kits de herramientas para que nuevos proyectos de autoempleo puedan hacerse realidad. Entre esos sueños, están los de Osvaldo Páez y Marcelo Agustín Quiroga Pérez, dos sanjuaninos que hasta hace poco buscaban sin éxito un trabajo y que hoy se animan a escribir una nueva página en sus vidas.

Osvaldo tiene 43 años y dos hijos. Hace dos meses comenzó el curso de electricidad nivel 1 en Chimbas y recibió finalmente sus herramientas para comenzar a emprender. "Presenté un proyecto de reparación de motores y trabajos eléctricos desde mi casa. El curso me enseñó mucho, fue muy enriquecedora la capacitación. Ahora voy a poder trabajar de esto”, contó a DIARIO HUARPE.

Osvaldo Páez de 42 años. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín).

Por otra parte, se encontraba Marcelo, un joven de apenas 20 años que recién comienza a adentrarse al mundo laboral. Quiroga cursó electricidad domiciliaria básica y presentó su proyecto Quiroga Servis, con el que planea dedicarse a instalaciones eléctricas en viviendas y empresas.

Marcelo Agustín Quiroga Pérez tiene 20 años y recibió su kits de herramientas. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín).

El joven sanjuanino contó que recibió varias herramientas para comenzar su emprendimiento. “En el kit me dieron un taladro inalámbrico, una escalera, una caladora, un nivelador láser y equipos de seguridad”, detalló. Con ilusión, agregó: “Mandé muchos currículums y no conseguía nada. Salió esta oportunidad y con esto voy a poder, si Dios quiere, trabajar”. Ahora busca poner en marcha su propio local.

El kit de herramientas que entregó el Gobierno de San Juan a través del programa Aprender, Trabajar y Producir. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín).

Las historias de Osvaldo y Marcelo reflejan el espíritu del programa, que busca brindar a los sanjuaninos no solo capacitación, sino también herramientas para emprender por cuenta propia en el mundo laboral.