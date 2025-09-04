Yolanda Agüero, candidata a diputada nacional del Partido Libertario, encendió la polémica en el Café de la Política al resaltar la “obsecuencia” de los candidatos que representan a Milei en San Juan. La dirigente cuestionó enérgicamente la postura de quienes han prometido de antemano un apoyo incondicional a todas las iniciativas del líder de su espacio, Javier Milei.

"Los candidatos de LLA ya han dicho que levantarán la mano a todas las propuestas de Milei en el Congreso, lo han dicho en público en varias oportunidades", sentenció la Agüero. Esta afirmación no es menor. En un contexto donde la representación de los intereses provinciales en el Congreso Nacional es crucial, esta postura se interpreta como un cheque en blanco al futuro presidente. "Nosotros no podemos decir ni hacer eso porque nuestro fin único es la sociedad de San Juan".

La crítica no se detiene en la "obsecuencia". La referente también apuntó a la falta de trayectoria y experiencia política de los candidatos de LLA en la provincia. En un gesto de desconfianza hacia los recién llegados, la libertaria se refirió a la historia de su partido en San Juan. "Tuvimos charlas con los otros sectores como Evolución Liberal o Ideas de la Libertad, pero son muy nuevos, nosotros tenemos el partido desde hace años y los otros hace unos días", afirmó, subrayando la falta de estructura y cimientos políticos de los candidatos

El cuestionamiento se profundiza al considerar la ambición de los candidatos de LLA por ocupar cargos nacionales. "Todos tienen la ansiedad de ocupar lugares, pero tienen que tener cierta trayectoria y comprender qué estructura tienen para ocupar uno de estos cargos nacionales", sentenció la dirigente. La crítica apunta a que la premura por llegar al poder no puede reemplazar la experiencia y el trabajo político previo. Es una advertencia sobre la necesidad de solidez institucional y trayectoria para ejercer la representación en el Congreso. La referencia a la falta de "estructura" no es casual. Implica la ausencia de un armado político sólido, de una base de militancia y de lazos con la sociedad civil que sustenten una candidatura nacional.

