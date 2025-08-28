El Ministerio de Capital Humano, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), anunció una nueva medida destinada a beneficiar a un grupo selecto de jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través del Banco de la Nación Argentina (BNA).

A partir de septiembre de 2025, estos beneficiarios podrán acceder a un reintegro adicional exclusivo del 5 % en las compras realizadas con tarjeta de débito o crédito mediante la plataforma BNA + MODO. Este beneficio tendrá un tope mensual de 20.000 pesos y estará disponible en supermercados adheridos como Carrefour, ChangoMas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.

Además, el Banco de la Nación Argentina abonará diariamente un porcentaje de remuneración con una tasa nominal anual (TNA) del 32 % sobre los saldos que los jubilados y pensionados mantengan en sus cuentas, hasta un máximo de 500.000 pesos.

Respecto a los montos de las jubilaciones y pensiones para septiembre de 2025, el Decreto de Movilidad Jubilatoria establece un aumento del 1,9 % conforme a la última inflación registrada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Los valores serán los siguientes:

Jubilación mínima: $320.277,17Jubilación máxima: $2.155.162,17Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74Pensión No Contributiva (PNC): $224.194,02

Sumado a esto, el Gobierno confirmó la continuidad del bono de 70.000 pesos, por lo que los montos finales para septiembre 2025 serán:

Jubilación mínima: $390.277,17Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74Pensión No Contributiva (PNC): $294.194,02

Esta iniciativa busca mejorar la capacidad de compra y los ingresos de los jubilados y pensionados que operan con el Banco Nación, facilitando el acceso a beneficios exclusivos en compras cotidianas y generando un interés adicional sobre sus saldos bancarios.