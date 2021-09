Renunció a su cargo la docente que le dijo autistas a sus alumnos

Algunas horas después de que se viralizó un video en el que se ve a una profesora de la escuela Normal de Caucete tratando de autistas a sus alumnos, la docente que protagonizó el video presentó su renuncia ante este establecimiento.

En contacto con DIARIO HUARPE, Sandra Molina, la rectora de la escuela Normal de Caucete, explicó que ella se reunió con el supervisor y con la docente en cuestión. En este encuentro la profesora que se llama Agustina Vera se mostró muy afectada por el alcance que tuvo el video y pidió disculpas por sus dichos.

Las autoridades le comunicaron que iban a realizar un acta con lo ocurrido y que luego se iniciará una investigación para determinar qué fue lo que pasó y la posible sanción que le cabría a esta docente que trabajo durante 14 años en esta institución.

En este encuentro la rectora le explicó a la profesora que no era necesario que renunciara, pero Vera se mostró realmente muy afectada por lo sucedido y prefirió dejar las horas cátedras que tenía en las materias de Sociología y Adolescencia en el Mundo Actual. Igualmente, antes de irse la profesora pidió disculpas por lo sucedido.

Más allá del alejamiento de la docente, la rectora Molina explicó que se continuará con la investigación dispuesta por el ministerio de Educación y serán las autoridades ministeriales las que determinen si sancionan o no a esta educadora.

Por su parte, desde el ministerio de Educación informaron que la dirección de Educación Secundaria, le solicitará a la educadora que pida las disculpas públicas correspondientes a quienes se hayan sentido ofendidos por el mal uso de esta palabra autista.

En Educación también han determinado que es necesario que los especialistas de los Gabinetes Interdisciplinarios deberán hacer un abordaje de toda la comunidad educativa para informarles sobre la condición del autismo y trabajar en el abordaje de las diferentes situaciones que se plantean en las aulas.

Sobre los talleres, la rectora Molina explicó que también abordarán la problemática del bullying que se define como acoso físico o psicológico que sufre una persona por parte de sus compañeros, en este caso en la escuela.

El video

La polémica comenzó después de que el diario El Bastón publicara el video de 14 segundos que en poco tiempo se hiciera viral. En las imágenes que habrían sido grabadas en 2019 por uno de los mismos alumnos de ese momento, se ve a la profesora Agustina Vera que imparte Sociología en el cuarto año de este colegio de Caucete.

En el material se observa a Vera dando explicaciones después de que les dijera autistas a sus alumnos. "Estaba molestando todo el mundo y les he dicho chicos parecen autistas porque no tienen la capacidad de decirme profesora sí y se ha enojado acá la chica (NdeR: señala a la alumna) porque dice que yo la estoy discriminando, pero yo no siento que la esté discriminando", asegura la profesora en la grabación.

Usar la palabra autista como un adjetivo para descalificar a personas es discriminatorio, igualmente esta no es la primera vez que pasa, ya que hasta hubo políticos como Luis Juez quien tildó a autistas y mogólicos a otras personas.