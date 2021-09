Video: una docente trató de autistas a sus alumnos de secundaria

En las últimas horas se viralizó el video de una docente de la escuela Normal de Caucete en el que se ve que la educadora afirma y cataloga de "autistas" a sus alumnos.

En el video se observa a la docente Agustina Vera que imparte Sociología en el cuarto año de este colegio de Caucete. Las imágenes fueron publicadas por el diario caucetero El Bastón.

El material que se viralizó en las últimas horas dura 14 segundos y se cree que fue grabado en 2019 por uno de los mismos alumnos de ese momento. En el video se ve a Vera dando explicaciones después de que les dijera autistas a sus alumnos.

"Estaba molestando todo el mundo y les he dicho chicos parecen autistas porque no tienen la capacidad de decirme profesora sí y se ha enojado acá la chica (NdeR: señala a la alumna) porque dice que yo la estoy discriminando, pero yo no siento que la esté discriminando", aseguró la docente en el video.

Usar la palabra autista como un adjetivo para descalificar a personas es discriminatorio, igualmente esta no es la primera vez que pasa, ya que hasta hubo políticos como Luis Juez quien tildó a autistas y mogólicos a otras personas.

En medio de este contexto las entidades que nuclean a las personas con autismo y sus familias vienen luchando por visibilizar esta condición y se deje de utilizar este término de manera peyorativa, utilizado para ofender a un tercero.