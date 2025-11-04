La viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, presentó este lunes su renuncia al cargo como número dos en la cartera que conduce Mario Lugones, confirmaron fuentes oficiales. La salida se da en medio del reacomodamiento del Gabinete tras la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

A través de un comunicado en redes sociales, Loccisano expresó: “El día de hoy presenté mi renuncia al Ministro de Salud, Mario Lugones, al cargo de Secretaria de Gestión Administrativa y Viceministra de Salud de la Nación”.

En su mensaje, la abogada agradeció al presidente Javier Milei y destacó su paso por la función pública: “Durante muchos años tuve el honor de formar parte de este Ministerio, aportando mi experiencia al servicio de la salud de los argentinos. Este recorrido me permitió acompañar grandes transformaciones y desafíos que fortalecieron mi compromiso con una gestión eficiente y responsable”.

De acuerdo con fuentes cercanas, Loccisano continuará su trayectoria profesional en el sector privado, mientras Lugones definirá en los próximos días quién ocupará su lugar.

La exfuncionaria tuvo una extensa carrera en el Ministerio de Salud, donde se desempeñó desde 2013 en distintos cargos: fue subsecretaria de Coordinación Administrativa, coordinadora general de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud y coordinadora en la Subsecretaría de Gestión de Servicios Asistenciales. Además, se graduó como abogada especializada en Derecho Internacional Público en la UBA y fue directora de la consultora Eficci, dedicada a soluciones para el sector sanitario.

Loccisano fue también una de las voces visibles del ministerio durante el conflicto con los trabajadores y residentes del Hospital Garrahan, donde pidió avanzar en un “reordenamiento” institucional. “Queremos eficiencia para que todo el trabajo se vuelque hacia los pacientes”, declaró entonces.

Con su salida, ya son cuatro las renuncias dentro del Gobierno tras los comicios: Guillermo Francos, Lisandro Catalán, Gerardo Werthein y ahora Cecilia Loccisano.

En paralelo, el presidente Javier Milei continúa con el rearmado del Gabinete, de cara a la segunda etapa de gestión. Manuel Adorni asumirá como nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli reemplazará a Catalán, y Pablo Quirno ocupará el lugar de Werthein.

El lunes se realizó la primera reunión del nuevo Gabinete en Casa Rosada. Tras el encuentro, Adorni la calificó como “espectacular” y adelantó que el Presidente delineó los ejes de la próxima etapa: reforma tributaria, modernización laboral, actualización del Código Penal y Ley de Presupuesto.

Mientras tanto, Milei tiene previsto viajar a Estados Unidos para participar del America Business Forum, que se desarrollará el 5 y 6 de noviembre en Miami, y donde compartirá escenario con Donald Trump, Lionel Messi, Rafael Nadal y otros referentes internacionales.