Renunció el segundo de la autoridad electoral de Bolivia en medio de la polémica por el escrutinio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, Antonio Costas, renunció hoy al cargo de manera irrevocable, en medio de protestas por la gestión del escrutinio de las elecciones celebradas el domingo, que fue interrumpido y que hasta esta noche no había finalizado.



Mientras Bolivia esperaba los resultados que definen si debe realizarse una segunda vuelta, debido a que la legislación electoral exige que un candidato para ganar obtenga en primera vuelta 50% más uno de los votos válidos o 40% con una ventaja de al menos 10 puntos de diferencia sobre el segundo.



A través de una nota dirigida al vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, Costas hizo oficial su renuncia, informó la prensa local.



"Por intermedio de la presente hago conocer a usted mi renuncia irrevocable al cargo de Vocal del tribunal supremo electoral cargo al que accedí mediante una convocatoria pública el 10 de julio de 2015", se lee en la nota, reproducida por el diario Página Siete.



El funcionario del TSE calificó de desatinada la decisión del TSE de interrumpir la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) el domingo en la noche.



"La desatinada decisión de la sala del Tribunal Supremo Electoral de suspender la publicación de los resultados preliminares electorales TREP", señaló y remarcó que "no participé pese a ser vicepresidente del TSE" de tal medida.



"Situación que derivó en la desacreditación de todo el proceso electoral, ocasionando una innecesaria convulsión social, que espero sea pronto solucionada", dijo.



Costas no participó hoy de la sala Plena del TSE y en la tarde se conoció su determinación, la misma que finalizó sosteniendo que "primero está Bolivia".



Su renuncia se produce en medio de tensiones por la variación de los resultados de conteo rápido de las elecciones en las que el preisidente Evo Morales busca su cuarto mandato y que generaron protesas en todo el país.