En medio de la discusión sobre el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) con ponderaciones actualizadas, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) sufrió una nueva baja: se trata de Guillermo Manzano, quien estaba al frente de la Dirección de Estadísticas de Condiciones de Vida y a partir de los primeros días de septiembre dejará su cargo. La salida del funcionario se explica por "diferencias de criterios" y "formas sobre la gestión de equipos", informaron desde el ente a Ámbito.

En la reconstrucción de los hechos que realizó este medio, quedó explícito que la baja de Manzano fue por motivos "personales" efectivamente, como resaltó el comunicado oficial: "Diferencias de criterios", que no estaban relacionados con la producción de material en el ente.

Las diferencias en "formas" sobre la gestión de equipos, que destacó Indec en el comunicado oficial, respondería a un altercado entre el director de Estadísticas de Condiciones de Vida y el titular del organismo, Marco Lavagna, con "improperios" de por medio, tras una encuesta sobre condiciones financieras que no fue satisfactoria. "No tiene nada que ver con las nuevas construcciones de canastas de pobreza", enfatizaron las altas fuentes consultadas, en medio de trascendidos previos.

Manzano, según el Indec, renunció a su cargo tras las "diferencias de criterio y formas sobre la gestión de equipos". El titular de la cartera de Estadísticas de Condiciones de Vida, clave porque de esa dirección dependen las mediciones de trabajo y pobreza, llegó al ente durante el gobierno de Mauricio Macri, bajo la gestión de Jorge Todesca, y se mantuvo durante la administración del peronismo, que empoderó a Lavagna en el organismo, y de los libertarios que eligieron sostener al economista al frente del instituto.