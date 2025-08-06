Con el Partido Justicialista (PJ) como columna vertebral, el peronismo de San Juan ha formalizado la creación del frente electoral "Fuerza San Juan", una coalición heterogénea que busca posicionarse como la principal alternativa en las próximas elecciones legislativas. El nuevo espacio, que fue cerrado antes del plazo final establecido por la Dirección Nacional Electoral, representa una clara movida estratégica para agrupar a diversas fuerzas políticas bajo un mismo paraguas y proyectar una imagen de unidad y fortaleza.

Uno de los aspectos más significativos de este acuerdo es la adhesión del Frente Renovador, un actor político de relevancia a nivel nacional que le aporta al peronismo sanjuanino una conexión clave con la estructura y el apoyo logístico que esto implica.

El acta constitutiva del frente detalla la amplia nómina de partidos que se han sumado al proyecto. Además del Partido Justicialista y el Frente Renovador, la lista de firmantes incluye al Partido Conservador Popular, el Partido del Trabajo y del Pueblo, el Frente Grande, Libres del Sur, Convicción Federal y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).

La inclusión de estas fuerzas, que abarcan desde corrientes más conservadoras hasta expresiones de izquierda moderada, muestra la clara intención del peronismo de construir una plataforma amplia capaz de captar votos de diferentes espectros ideológicos y sociales. Esta diversidad de voces y visiones podría convertirse en un activo fundamental para el frente, permitiéndole abordar una variedad de temas y propuestas que resuenen con un electorado diverso.

Este lanzamiento no solo define el camino del peronismo sanjuanino para las próximas elecciones, sino que también marca el inicio de una etapa de reorganización y consolidación. El nombre "Fuerza San Juan" encapsula la ambición del peronismo de proyectar una imagen de poder y determinación, buscando reconectar con su base de votantes y captar el apoyo de nuevos sectores.

La presentación de este frente también se da en un contexto político complejo, donde el oficialismo provincial liderado por Marcelo Orrego también ha presentado su propia coalición, Por San Juan. Este escenario anticipa una disputa electoral reñida, en la que cada frente buscará marcar una identidad clara y ofrecer propuestas que convenzan al electorado. La capacidad de Fuerza San Juan para cohesionar a sus distintos componentes y presentarse con un mensaje claro será clave para su éxito en las urnas.

Textuales

Juan Carlos Quiroga Moyano

“Este es el trabajo de todos que conjuntamente con todos los partidos que nos asociaremos y con el trabajo de toda la militancia”.

Fabián Aballay

“La presentación de este espacio es un objetivo cumplido con este frente y sus socios. Firmaremos un acuerdo programático”.

Eduardo Cabello

"Los compañeros del PJ vinieron trabajando muy bien y logramos un frente para obtener más diputados en la Cámara”.

José Luis Gioja

“Hace falta unidad para representar a San Juan con coraje y con los mejores candidatos que tengamos".

Cristian Andino

"Acá hay esperanza, y por eso buscaremos vamos a defender a los jubilados y la obra pública frente a la política de Milei".

Fabián Gramajo