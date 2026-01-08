Ante la inquietud de los beneficiarios de Progresar Superior por la falta de liquidaciones, se ratificaron las condiciones necesarias para el cobro en enero de 2026. De acuerdo con la Resolución 388/2025, es fundamental que las instituciones educativas acrediten la regularidad de los alumnos al finalizar el ciclo lectivo.

En cuanto al rendimiento académico, los estudiantes ingresantes deben contar con el 80% de las materias aprobadas, mientras que para los avanzados se requiere un mínimo del 50%.

El esquema de pagos para este mes contempla la primera de las cuotas estímulo. Los alumnos de la primera convocatoria (marzo o abril de 2025) acceden a un total de 12 cuotas, compuestas por 9 regulares y 3 estímulo. Por su parte, quienes se anotaron en la segunda convocatoria de agosto perciben 6 cuotas en total: 4 regulares y 2 estímulo.

Asimismo, Anses procederá a la devolución del 20% retenido exclusivamente para los ingresantes, quienes sufrieron un descuento de $7.000 sobre la beca mensual de $35.000.

Según los cálculos realizados, el retroactivo para los inscriptos en la primera etapa es de $63.000, mientras que para los de agosto es de $28.000. Cabe destacar que los estudiantes avanzados no perciben este monto extra ya que cobraron la totalidad del beneficio durante el año.