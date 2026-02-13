Más de 500 animales silvestres fueron rescatados durante un control vehicular en la Ruta Nacional 34, en Santa Fe, cuando efectivos de Gendarmería detectaron que eran trasladados en condiciones precarias dentro de un camión con semirremolque. El procedimiento se realizó a la altura del kilómetro 210, en jurisdicción de la localidad de Susana, tras una inspección de rutina al vehículo que viajaba desde Tucumán con destino final a la provincia de Buenos Aires.

Encontraron 17 bultos entre cajas de cartón, cajones de madera y bolsas de arpillera, todos repletos de animales en condiciones precarias. (Foto: Rafaela Noticias).

Durante la revisión, los gendarmes encontraron cajas de cartón, cajones de madera y bolsas de arpillera con animales silvestres hacinados, lo que encendió la sospecha de una infracción a la ley de conservación de fauna. En total había 17 bultos con ejemplares en condiciones deficientes de traslado.

Publicidad

El conteo final arrojó 547 animales: 146 tortugas de tierra, 182 aves de distintas especies (entre ellas jilgueros, pepiteros de collar y corbatitas) y 219 loros habladores distribuidos en varias cajas. Muchos de los animales estaban encimados y sin condiciones adecuadas de ventilación ni cuidado.

Tras el rescate, los ejemplares fueron entregados a la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna de la provincia de Santa Fe, donde quedaron bajo resguardo y evaluación sanitaria. La Fiscalía Descentralizada de Rafaela tomó intervención en la causa con asesoramiento de organismos ambientales.

Publicidad

El conductor del camión quedó en libertad supeditado a la investigación mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes, aunque pudo continuar su viaje una vez finalizado el procedimiento. El caso se investiga como presunta infracción a la normativa vigente de protección de fauna silvestre.